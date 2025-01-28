В Карачаево-Черкесии оштрафовали шестерых спортсменов. Они не встали во время гимна России

Карачаево-Черкесия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Спортсменам из Черкесска грозят штрафы от 5 до 7 тыс. рублей. Мужчины не встали во время исполнения гимна

25 января пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесии сообщила, что в Черкесске составили административные протоколы на шестерых участников спортивных соревнований. Они не встали с мест во время исполнения гимна России. 

Теперь мужчинам грозят штрафы от пяти до семи тысяч рублей.

В Сочи подростки устроили бунт из-за отмены концерта тиктокера:

По данным ведомства, протоколы составили по статье о нарушении порядка официального использования госсимволов.

Также полицейские провели со спортсменами «разъяснительную беседу о недопущении подобных случаев»

В МВД региона предупредили об ответственности за нарушение порядка использования государственных флага, герба или гимна.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в 2024 году выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений.

Полиция Происшествия Черкесск

Новости

Краснодарцев приглашают на читку и обсуждение лиричной пьесы «Говорит Москва»
Власти Новороссийска получили 10 млн рублей курортного сбора. На что потратят деньги?
«Мостик между историческим наследием и модой». Краснодарский музей выпустил броши с элементами дореволюционных изразцовых печей
Закрытые аэропорты юга России массово ищут новых сотрудников. Готовятся к открытию?
В Краснодарском крае начали выдавать регистрационные знаки с регионом «323»
В Карачаево-Черкесии оштрафовали шестерых спортсменов. Они не встали во время гимна России

Лента новостей

Реклама на сайте