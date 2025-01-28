В Карачаево-Черкесии оштрафовали шестерых спортсменов. Они не встали во время гимна России
Спортсменам из Черкесска грозят штрафы от 5 до 7 тыс. рублей. Мужчины не встали во время исполнения гимна
25 января пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесии сообщила, что в Черкесске составили административные протоколы на шестерых участников спортивных соревнований. Они не встали с мест во время исполнения гимна России.
Теперь мужчинам грозят штрафы от пяти до семи тысяч рублей.
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По данным ведомства, протоколы составили по статье о нарушении порядка официального использования госсимволов.
Также полицейские провели со спортсменами «разъяснительную беседу о недопущении подобных случаев».
В МВД региона предупредили об ответственности за нарушение порядка использования государственных флага, герба или гимна.
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