Апрельская погода. В Краснодарском крае в конце января потеплеет до +17 °С

Синоптики рассказали о погоде на Кубани в последние дни января

Центр погоды «Фобос» сообщил, что в России в конце января 2025 года ожидается апрельская погода. Месяц может стать одним из самых теплых за всю историю метеоизмерений, повторив рекорд января 2020 года со среднемесячной температурой воздуха 0,1 °С.



Как отмечают синоптики, в конце января без снега останутся весь запад и юг страны. В феврале температура воздуха будет на 4-7 °С выше среднемесячной нормы, а осадков выпадет меньше.

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По данным ЦГМС, в Краснодарском крае 29-30 января прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ночью и утром будет туманно, возможен гололед. Ветер слабый.



Температура воздуха ночью — от -2 °С до 3 °С, в восточной половине региона — до -5 °С. Днем на Кубани воздух прогреется до 17 °С. В горах ночью — от -6 °С до -1 °С, а днем — 2-7 °С.



На Черноморском побережье осадков тоже не ожидается, однако порывы ветра могут достигать 12 м/с. Температура воздуха ночью — 6-11 °С, днем — 12-17 °С.



В Краснодаре ночью будет морозно — 0-1 °С, а днем столбик термометра поднимется до 13 °С.