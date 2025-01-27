В Сочи пройдет международная конференция «Спортивные события: генерация социальных эффектов»

21–22 февраля конференция «Спортивные события: генерация социальных эффектов» соберет экспертов из восьми стран мира в Сочи. Курорт «Роза Хутор» стал одним из организаторов события

На конференции эксперты обсудят: планирование социального наследия мегапроектов в спорте;

создание инновационных стратегий развития регионов через интеграцию спорта и туризма. Мероприятие завершат презентация соцпроектов выпускников Российского международного олимпийского университета и тур по объектам олимпийского наследия «Сочи 2014», проводимые при поддержке курорта «Роза Хутор».

Событие организовали Российский международный олимпийский университет (РМОУ), Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России (МГИМО) и горный курорт «Роза Хутор».

Конференция пройдет 21-22 февраля в кампусе РМОУ (Сочи, улица Орджоникидзе, 11). Поучаствовать в событии можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте. Также на площадке организуют онлайн-странсляцию.



Подробности о конференции

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В мероприятии поучаствуют эксперты из Армении, Белоруссии, Великобритании, Китая, России, Франции, Швейцарии, ЮАР, в том числе трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, почетный президент Международной федерации хоккея на льду с шайбой Рене Фазель, представители федеральных министерств и ведомств, администрации Сочи, эксперты Международного олимпийского комитета, стипендиаты Фонда поддержки олимпийцев России.

На конференции заместитель гендиректора курорта «Роза Хутор» по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный расскажет о деятельности Евразийского Альянса горных курортов (ЕАГК). Эта общественная организация объединяет 6 ведущих горных курортов Евразии: российский «Роза Хутор», «Амирсой» из Узбекистана, «Шахдаг» из Азербайджана, «Шымбулак» и «Ой Карагай» из Казахстана и курорт Mona Yong Pyong из Южной Кореи.

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Сергей Хворостяный отметил: «Наш курорт стоял у истоков формирования ЕАГК, и мы очень рады той динамике с которой развивается Альянс. Его миссия — в создании платформы для сотрудничества, обмена опытом и продвижения идей горного туризма с акцентом на устойчивое развитие, сохранение природного и культурного наследия, а также на улучшение качества туристических услуг. Совместно мы провели уже ряд практических мероприятий, в том числе и спортивных соревнований между командами наших курортов. Мы также делимся с коллегами из других стран опытом подготовки крупных состязаний на «Роза Хутор». Спорт — безусловно важная составляющая нашего взаимодействия и укрепляет межкультурные и деловые связи, создает тот самый социальный эффект. Мы считаем важным продвигать сейчас идею создания спортивных событий, которые станут точками роста экономики, притяжения и объединения дружественных народов».

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Программа конференции «Спортивные события: генерация социальных эффектов» 21 февраля: 9.00 — почетные гости высадят деревья на Аллее дружбы в парке «Ривьера».

10.15–10.45 — форсайт-сессия «Исторический взгляд на будущее спорта». Спикер — Карелин Александр, д.п.н., трехкратный чемпион Олимпийских игр.

10.45–18.00 — работа конференции. 22 февраля: 09.00–16.00 — тур по инфраструктуре олимпийского наследия Сочи.

09.30–12.00 — работа конференции.

12.30–14.30 — открытый микрофон на тему «Социальные эффекты спортивных проектов: опыт выпускников Российского международного олимпийского университета».