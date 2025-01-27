В Сочи подростки устроили бунт из-за отмены концерта тиктокера. 20 человек задержали

Краснодарский край

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «ЧП Сочи»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «ЧП Сочи»

В Сочи подростки устроили беспорядки из-за отмены концерта Ивана Золо

26 января в пабликах появились видео бунтующей толпы в Сочи. В этот вечер в клубе Ne bar должен был состояться концерт тиктокера Ивана Золо.

МВД по Краснодарскому краю сообщило, что за несколько часов до мероприятия в полицию поступило сообщение о минировании площадки.

Блогер записал видео, в котором сообщил об отмене концерта. Людей из ТЦ «Мелодия» эвакуировали. Позже сотрудники обследовали территорию на наличие опасных предметов.

Читайте также:

Недовольные отменой концерта зрители устроили беспорядки. На видео фанаты толпятся у входа, кричат и пытаются выбить входную дверь клуба.

В результате 20 подростков задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Позже фанатов передали родителям.

Иван Золо — популярный тикток-блогер. В соцсети у него больше 4 млн подписчиков. В своем блоге он записывает танцевальные и юмористические видео.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в 2024 году выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений.

Дети Концерты Полиция Происшествия Сочи

Новости

В Сочи подростки устроили бунт из-за отмены концерта тиктокера. 20 человек задержали
В горах Сочи пройдут всероссийские соревнования по волейболу на снегу
В Ростовскую область завезли замазученный песок с побережья Черного моря. Врио губернатора заявил, что не знал об этом
Gloria Jeans закроет фабрики в Ростовской области. Что случилось?
Владельцы гостиниц в Анапе стали продавать свой бизнес. Узнали цены
На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль. Что это значит?

Лента новостей

Сильный туман и гололед по утрам
Сегодня, 08:21
Сильный туман и гололед по утрам
Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале недели
В Ростовскую область завезли замазученный песок с побережья Черного моря
Сегодня, 14:33
В Ростовскую область завезли замазученный песок с побережья Черного моря
Врио губернатора заявил, что не знал об этом
Посетители парка «Краснодар» бросают в пруд с карпами банковские карты
25 января, 09:29
Посетители парка «Краснодар» бросают в пруд с карпами банковские карты
Узнали у экоцентра, почему это опасно и куда лучше их сдать

Реклама на сайте