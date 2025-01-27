В Сочи подростки устроили бунт из-за отмены концерта тиктокера. 20 человек задержали
В Сочи подростки устроили беспорядки из-за отмены концерта Ивана Золо
26 января в пабликах появились видео бунтующей толпы в Сочи. В этот вечер в клубе Ne bar должен был состояться концерт тиктокера Ивана Золо.
МВД по Краснодарскому краю сообщило, что за несколько часов до мероприятия в полицию поступило сообщение о минировании площадки.
Блогер записал видео, в котором сообщил об отмене концерта. Людей из ТЦ «Мелодия» эвакуировали. Позже сотрудники обследовали территорию на наличие опасных предметов.
Читайте также:
Недовольные отменой концерта зрители устроили беспорядки. На видео фанаты толпятся у входа, кричат и пытаются выбить входную дверь клуба.
В результате 20 подростков задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Позже фанатов передали родителям.
Иван Золо — популярный тикток-блогер. В соцсети у него больше 4 млн подписчиков. В своем блоге он записывает танцевальные и юмористические видео.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в 2024 году выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений.