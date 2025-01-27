В Сочи подростки устроили бунт из-за отмены концерта тиктокера. 20 человек задержали

26 января в пабликах появились видео бунтующей толпы в Сочи. В этот вечер в клубе Ne bar должен был состояться концерт тиктокера Ивана Золо.

МВД по Краснодарскому краю сообщило, что за несколько часов до мероприятия в полицию поступило сообщение о минировании площадки.

Блогер записал видео, в котором сообщил об отмене концерта. Людей из ТЦ «Мелодия» эвакуировали. Позже сотрудники обследовали территорию на наличие опасных предметов.