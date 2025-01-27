В Краснодаре пройдет бесплатный форум для будущих родителей

Ведущие российские врачи расскажут о правильной подготовке к беременности и преодолении бесплодия

Форум «Рея» анонсировал на 8 февраля событие для будущих родителей. На одной площадке соберутся представители ведущих медицинских клиник, известные врачи, эксперты, консультанты, психологи и другие специалисты.

Задача проекта — дать максимум теоретической и практической информации о том, как добиться успешной беременности и как действовать, если долгое время не получается завести ребенка.