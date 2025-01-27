В Краснодаре пройдет бесплатный форум для будущих родителей
Ведущие российские врачи расскажут о правильной подготовке к беременности и преодолении бесплодия
Форум «Рея» анонсировал на 8 февраля событие для будущих родителей. На одной площадке соберутся представители ведущих медицинских клиник, известные врачи, эксперты, консультанты, психологи и другие специалисты.
Задача проекта — дать максимум теоретической и практической информации о том, как добиться успешной беременности и как действовать, если долгое время не получается завести ребенка.
«Когда они догадаются, что проблема не в женщинах?»:
Приглашенные спикеры ответят следующие вопросы:
- Как планировать зачатие, чем помочь организму?
- Что должна сделать женщина, а что — мужчина?
- Как быть, если есть сложные медицинские диагнозы, которые могут повлиять на беременность?
- Что делать, если несмотря на многочисленные попытки, беременность так и не происходит?
В числе гостей — профессор Маргарита Дарчоевна Андреева, врач акушер-гинеколог Ясмин Буали, врач ультразвуковой диагностики Елизавета Гребешкова. В течение всего дня врачи и представители клиник будут проводить индивидуальные консультации.
Участие в мероприятии бесплатное, однако требуется предварительная регистрация. У каждого участника будет шанс выиграть сертификат на процедуру ЭКО.
Форум пройдет в отеле Crowne Plaza по улице Красной, 109.
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