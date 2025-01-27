В Краснодаре произошло масштабное отключение света. Без электроэнергии 27 января останутся тысячи жителей

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электроэнергии. Рассказываем, где не будет ресурса

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 27 января в Краснодаре отключат электричество.



С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: Институтская, 1-15, 2-30, 8-14;

Кругликовская, 3-15, 24-76, 4-14;

Кругликовский проезд, 1-3;

Масличная, 2-12, 1-15;

Подсолнечная, 15-15;

Табачная, 1/1;

Баканская, 51;

Академическая, 30-56, 27-45;

Лавриненко, 2-24, 1-23;

Генеральная, 1-21, 4-14;

60-летия Победы, 1-13;

Мостовая, 2-10, 1-9;

Живило, 1-9, 2-10;

Кристальная, 1-19, 2-20;

Водоводная, 21;

Николая Борового, 4;

Алая, 2, 7-11;

Венская, 2-10, 14-20, 1-21;

Венский проезд, 1-7, 14-16;

Дворцовая, 8-26;

Эрмитажная, 9-25;

Лиговский 1-й проезд, 18;

Лиговский 2-й проезд, 20;

Степная, 2-12, 1-15;

Ясенская 1-13, 2-18;

Дозорная, 6-12, 9-13;

Семеновская, 67-81, 92-114;

Предчистая, 12-18;

Средняя, 54;

Троицкая, 137;

Покрышкина, 2/3, 2/5, 3/2, 25;

Рясная, 1/3;

Кореновская, 3, 7/1, 9, 15, 17, 21;

Дома, 1-23 ( с-з «Солнечный» 3-е отд.);

Ореховая, 145;

Народная, 23-37, 64-92, 108/9, 500-506, 501-503;

Садовая, 64;

Сиреневая, 237, 252;

Цветочная 95, 434;

Бирюзовая, 1;

Красная, 74, 79, 82, 86;

Чапаева, 85;

Карасунская, 77;

Красноармейская, 64, 64/1, 66;

Ставропольская, 45.

Жители Пашковского микрорайона Краснодара остались без отопления и горячей воды: Сколько продлится ремонт?

А 13:00 до 17:00 на улицах: Братьев Игнатовых, 29-111, 36-68, 70-98;

Кубанонабережная, 47-47, 274-278;

Буденного, 18-32, 95-107, 112;

Горького, 3-11;

Чкалова, 91-93, 98-106, 111-125;

Сквозной переулок, 4-24, 1-23;

Длинная, 3-39, 4-30, 36-48;

Калининградская, 5;

Лучистый 1-й проезд, 7;

Лучистый 2-й проезд, 1-10;

Лучистый 3-й проезд, 1-9, 2-10;

Дзержинского, 110/1, 112-116, 116/2, 118, 122, 130, 239;

Пригородная, 34-90, 96-98, 205-263, 265-289/3;

Пригородный 1-й проезд, 1-47, 2- 56;

Пригородный 2-й проезд, 4-42, 3-29, 33-41;

Пригородный 3-й проезд, 7-37, 4-34;

Ростовское шоссе, 25-27, 26, 27/1;

Раздельная, 1-29, 37;

Раздельный проезд, 15-21, 16-30;

Раздельный 1-й проезд, 7, 10-28;

Раздельный 2-й проезд, 1-22;

Соколова, 19;

Агрономическая, 2-22, 3-33;

Ветеринарная, 1-35, 2-30;

Зоотехническая, 2-32, 1-35;

Карантинная, 1-37, 2-30;

Санитарная, 1-31, 2-30;

С/з Солнечный, (3-е отделение 2-28, 1-11);

Молодежная, 2, 35-45, 19, 30, 66;

Молодежный проезд, 3-25

Обский переулок, 1-13, 2-14;

Петроградская, 1-15, 2-16, 19-23;

Невский переулок, 1-13, 2-14;

Жемчужная, 1-25, 2-24;

Тверская, 2-20;

Скобелева, 1-15, 2-20, 17-45, 36-52;

Норильская, 1-19, 2, 22-26. Напомним, что в Краснодаре плановые отключения света продлятся до 30 января.