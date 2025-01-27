В Краснодаре произошло масштабное отключение света. Без электроэнергии 27 января останутся тысячи жителей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электроэнергии. Рассказываем, где не будет ресурса

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 27 января в Краснодаре отключат электричество.

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • Институтская, 1-15, 2-30, 8-14;
  • Кругликовская, 3-15, 24-76, 4-14;
  • Кругликовский проезд, 1-3;
  • Масличная, 2-12, 1-15;
  • Подсолнечная, 15-15;
  • Табачная, 1/1;
  • Баканская, 51;
  • Академическая, 30-56, 27-45;
  • Лавриненко, 2-24, 1-23;
  • Генеральная, 1-21, 4-14;
  • 60-летия Победы, 1-13;
  • Мостовая, 2-10, 1-9;
  • Живило, 1-9, 2-10;
  • Кристальная, 1-19, 2-20;
  • Водоводная, 21;
  • Николая Борового, 4;
  • Алая, 2, 7-11;
  • Венская, 2-10, 14-20, 1-21;
  • Венский проезд, 1-7, 14-16;
  • Дворцовая, 8-26;
  • Эрмитажная, 9-25;
  • Лиговский 1-й проезд, 18;
  • Лиговский 2-й проезд, 20;
  • Степная, 2-12, 1-15;
  • Ясенская 1-13, 2-18;
  • Дозорная, 6-12, 9-13;
  • Семеновская, 67-81, 92-114;
  • Предчистая, 12-18;
  • Средняя, 54;
  • Троицкая, 137;
  • Покрышкина, 2/3, 2/5, 3/2, 25;
  • Рясная, 1/3;
  • Кореновская, 3, 7/1, 9, 15, 17, 21;
  • Дома, 1-23 ( с-з «Солнечный» 3-е отд.);
  • Ореховая, 145;
  • Народная, 23-37, 64-92, 108/9, 500-506, 501-503;
  • Садовая, 64;
  • Сиреневая, 237, 252;
  • Цветочная 95, 434;
  • Бирюзовая, 1;
  • Красная, 74, 79, 82, 86;
  • Чапаева, 85;
  • Карасунская, 77;
  • Красноармейская, 64, 64/1, 66;
  • Ставропольская, 45.

Жители Пашковского микрорайона Краснодара остались без отопления и горячей воды:

А 13:00 до 17:00 на улицах:

  • Братьев Игнатовых, 29-111, 36-68, 70-98;
  • Кубанонабережная, 47-47, 274-278;
  • Буденного, 18-32, 95-107, 112;
  • Горького, 3-11;
  • Чкалова, 91-93, 98-106, 111-125;
  • Сквозной переулок, 4-24, 1-23;
  • Длинная, 3-39, 4-30, 36-48;
  • Калининградская, 5;
  • Лучистый 1-й проезд, 7;
  • Лучистый 2-й проезд, 1-10;
  • Лучистый 3-й проезд, 1-9, 2-10;
  • Дзержинского, 110/1, 112-116, 116/2, 118, 122, 130, 239;
  • Пригородная, 34-90, 96-98, 205-263, 265-289/3;
  • Пригородный 1-й проезд, 1-47, 2- 56;
  • Пригородный 2-й проезд, 4-42, 3-29, 33-41;
  • Пригородный 3-й проезд, 7-37, 4-34;
  • Ростовское шоссе, 25-27, 26, 27/1;
  • Раздельная, 1-29, 37;
  • Раздельный проезд, 15-21, 16-30;
  • Раздельный 1-й проезд, 7, 10-28;
  • Раздельный 2-й проезд, 1-22;
  • Соколова, 19;
  • Агрономическая, 2-22, 3-33;
  • Ветеринарная, 1-35, 2-30;
  • Зоотехническая, 2-32, 1-35;
  • Карантинная, 1-37, 2-30;
  • Санитарная, 1-31, 2-30;
  • С/з Солнечный, (3-е отделение 2-28, 1-11);
  • Молодежная, 2, 35-45, 19, 30, 66;
  • Молодежный проезд, 3-25
  • Обский переулок, 1-13, 2-14;
  • Петроградская, 1-15, 2-16, 19-23;
  • Невский переулок, 1-13, 2-14;
  • Жемчужная, 1-25, 2-24;
  • Тверская, 2-20;
  • Скобелева, 1-15, 2-20, 17-45, 36-52;
  • Норильская, 1-19, 2, 22-26.

Напомним, что в Краснодаре плановые отключения света продлятся до 30 января.

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