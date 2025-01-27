В Краснодаре произошло масштабное отключение света. Без электроэнергии 27 января останутся тысячи жителей
Краснодарцев предупредили о плановом отключении электроэнергии. Рассказываем, где не будет ресурса
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 27 января в Краснодаре отключат электричество.
С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Институтская, 1-15, 2-30, 8-14;
- Кругликовская, 3-15, 24-76, 4-14;
- Кругликовский проезд, 1-3;
- Масличная, 2-12, 1-15;
- Подсолнечная, 15-15;
- Табачная, 1/1;
- Баканская, 51;
- Академическая, 30-56, 27-45;
- Лавриненко, 2-24, 1-23;
- Генеральная, 1-21, 4-14;
- 60-летия Победы, 1-13;
- Мостовая, 2-10, 1-9;
- Живило, 1-9, 2-10;
- Кристальная, 1-19, 2-20;
- Водоводная, 21;
- Николая Борового, 4;
- Алая, 2, 7-11;
- Венская, 2-10, 14-20, 1-21;
- Венский проезд, 1-7, 14-16;
- Дворцовая, 8-26;
- Эрмитажная, 9-25;
- Лиговский 1-й проезд, 18;
- Лиговский 2-й проезд, 20;
- Степная, 2-12, 1-15;
- Ясенская 1-13, 2-18;
- Дозорная, 6-12, 9-13;
- Семеновская, 67-81, 92-114;
- Предчистая, 12-18;
- Средняя, 54;
- Троицкая, 137;
- Покрышкина, 2/3, 2/5, 3/2, 25;
- Рясная, 1/3;
- Кореновская, 3, 7/1, 9, 15, 17, 21;
- Дома, 1-23 ( с-з «Солнечный» 3-е отд.);
- Ореховая, 145;
- Народная, 23-37, 64-92, 108/9, 500-506, 501-503;
- Садовая, 64;
- Сиреневая, 237, 252;
- Цветочная 95, 434;
- Бирюзовая, 1;
- Красная, 74, 79, 82, 86;
- Чапаева, 85;
- Карасунская, 77;
- Красноармейская, 64, 64/1, 66;
- Ставропольская, 45.
Жители Пашковского микрорайона Краснодара остались без отопления и горячей воды:
А 13:00 до 17:00 на улицах:
- Братьев Игнатовых, 29-111, 36-68, 70-98;
- Кубанонабережная, 47-47, 274-278;
- Буденного, 18-32, 95-107, 112;
- Горького, 3-11;
- Чкалова, 91-93, 98-106, 111-125;
- Сквозной переулок, 4-24, 1-23;
- Длинная, 3-39, 4-30, 36-48;
- Калининградская, 5;
- Лучистый 1-й проезд, 7;
- Лучистый 2-й проезд, 1-10;
- Лучистый 3-й проезд, 1-9, 2-10;
- Дзержинского, 110/1, 112-116, 116/2, 118, 122, 130, 239;
- Пригородная, 34-90, 96-98, 205-263, 265-289/3;
- Пригородный 1-й проезд, 1-47, 2- 56;
- Пригородный 2-й проезд, 4-42, 3-29, 33-41;
- Пригородный 3-й проезд, 7-37, 4-34;
- Ростовское шоссе, 25-27, 26, 27/1;
- Раздельная, 1-29, 37;
- Раздельный проезд, 15-21, 16-30;
- Раздельный 1-й проезд, 7, 10-28;
- Раздельный 2-й проезд, 1-22;
- Соколова, 19;
- Агрономическая, 2-22, 3-33;
- Ветеринарная, 1-35, 2-30;
- Зоотехническая, 2-32, 1-35;
- Карантинная, 1-37, 2-30;
- Санитарная, 1-31, 2-30;
- С/з Солнечный, (3-е отделение 2-28, 1-11);
- Молодежная, 2, 35-45, 19, 30, 66;
- Молодежный проезд, 3-25
- Обский переулок, 1-13, 2-14;
- Петроградская, 1-15, 2-16, 19-23;
- Невский переулок, 1-13, 2-14;
- Жемчужная, 1-25, 2-24;
- Тверская, 2-20;
- Скобелева, 1-15, 2-20, 17-45, 36-52;
- Норильская, 1-19, 2, 22-26.
Напомним, что в Краснодаре плановые отключения света продлятся до 30 января.
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