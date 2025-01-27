На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль. Что это значит?

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из-за паспортного контроля на въезде в республику образовались пробки

25 января заместитель министра транспорта республики Крым Александр Овдиенко сообщил, что на Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль. Меру ввели для машин, которые едут в республику. Овдиенко добавил, что «специальные службы ведут антитеррористические мероприятия».

Основанием для этого послужил указ президента о повышенном уровне реагирования в Крыму и Краснодарском крае. Его ввели еще в 2022 году. Согласно документу, в регионах действует особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения.

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Кроме того, с октября 2022 года в Краснодарском крае действует особый режим. Это значит, что оперативные службы работают в режиме повышенной готовности, а в местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин.

Овдиенко призвал заранее готовить оригиналы документов для ручного досмотра. Паспорт также можно предъявить в электронном виде через «Госуслуги».

С 25 января на Крымском мосту образовываются пробки со стороны Тамани. При этом со стороны Керчи затруднений в движении нет.

  • © Скриншот с сайта yandex.com/maps
    © Скриншот с сайта yandex.com/maps

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае участок трассы до Крымского моста станет платным на 100 лет.

Автомобили Безопасность Дороги Крым Крымский мост Пробки Терроризм Транспорт

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