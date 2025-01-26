«Дочь медведя» и «розовая леди» расцвели в Сочи в январе. Что это за растения?

Кустарник имеет небольшие тонкие шипы, которыми можно легко пораниться. Они расположены на самых кончиках веток.

18 января телеграм-канал дендропарка «Южные культуры» сообщил , что на территории распустился хеномелес превосходный. Из-за ярко-розовых цветков растение называют «розовая леди».

22 января в «Южных культурах» рассказали, что зацвело еще одно растение — магония биля. Слово «магония» переводится как «дочь медведя».

Куст назвали в честь ирландского ботаника Бернарда МакМагона, фамилия которого переводится как «сыновья медведя». Ботаник родом из клана, члены которого были советчиками ирландских королей.

Магония издает медовый аромат с лимонным шлейфом. Этот запах напоминает цветущие ландыши.