«Дочь медведя» и «розовая леди» расцвели в Сочи в январе. Что это за растения?

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала дендропарка «Южные культуры»
    © Скриншот фото из телеграм-канала дендропарка «Южные культуры»

В дендропарке «Южные культуры» начали цвести ароматные растения

18 января телеграм-канал дендропарка «Южные культуры» сообщил, что на территории распустился хеномелес превосходный. Из-за ярко-розовых цветков растение называют «розовая леди».

Кустарник имеет небольшие тонкие шипы, которыми можно легко пораниться. Они расположены на самых кончиках веток.

В Сочи из-за теплой погоды зацвела мимоза:

22 января в «Южных культурах» рассказали, что зацвело еще одно растение — магония биля. Слово «магония» переводится как «дочь медведя».

Куст назвали в честь ирландского ботаника Бернарда МакМагона, фамилия которого переводится как «сыновья медведя». Ботаник родом из клана, члены которого были советчиками ирландских королей.

Магония издает медовый аромат с лимонным шлейфом. Этот запах напоминает цветущие ландыши. 

Как писали Юга.ру, в лесах Сочи в январе массово распустились весенние первоцветы.

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