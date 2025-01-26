«Дочь медведя» и «розовая леди» расцвели в Сочи в январе. Что это за растения?
В дендропарке «Южные культуры» начали цвести ароматные растения
18 января телеграм-канал дендропарка «Южные культуры» сообщил, что на территории распустился хеномелес превосходный. Из-за ярко-розовых цветков растение называют «розовая леди».
Кустарник имеет небольшие тонкие шипы, которыми можно легко пораниться. Они расположены на самых кончиках веток.
В Сочи из-за теплой погоды зацвела мимоза:
22 января в «Южных культурах» рассказали, что зацвело еще одно растение — магония биля. Слово «магония» переводится как «дочь медведя».
Куст назвали в честь ирландского ботаника Бернарда МакМагона, фамилия которого переводится как «сыновья медведя». Ботаник родом из клана, члены которого были советчиками ирландских королей.
Магония издает медовый аромат с лимонным шлейфом. Этот запах напоминает цветущие ландыши.
Как писали Юга.ру, в лесах Сочи в январе массово распустились весенние первоцветы.