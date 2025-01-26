«Это ты на видео?» Жителей Краснодарского края предупредили о новом мошенничестве в телеграме

Мошенники рассылают в телеграме вирус, замаскированный под видео. Как не попасться?

Злоумышленники рассылают в телеграме вирус в формате apk-файла, замаскированный под видео, на котором якобы запечатлена жертва. Получателям приходит сообщение с подписью «Это ты на видео?»

«При открытии файла происходит установка приложения, после чего устройство может быть заражено трояном Mamont, считывающим push-уведомления, СМС-сообщения и фотографии из галереи. Кроме того, вирус может автоматически пересылать файл всем контактам в мессенджере», — рассказали в ведомстве.

В итоге злоумышленники получают доступ к платежным данным жертвы и персональной информации.