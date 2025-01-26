«Это ты на видео?» Жителей Краснодарского края предупредили о новом мошенничестве в телеграме

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мошенники рассылают в телеграме вирус, замаскированный под видео. Как не попасться?

24 января пресс-служба МВД России сообщила о новом виде мошенничества.

Злоумышленники рассылают в телеграме вирус в формате apk-файла, замаскированный под видео, на котором якобы запечатлена жертва. Получателям приходит сообщение с подписью «Это ты на видео?»

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«При открытии файла происходит установка приложения, после чего устройство может быть заражено трояном Mamont, считывающим push-уведомления, СМС-сообщения и фотографии из галереи. Кроме того, вирус может автоматически пересылать файл всем контактам в мессенджере», — рассказали в ведомстве.

В итоге злоумышленники получают доступ к платежным данным жертвы и персональной информации.

Как писали Юга.ру, полиция Краснодара предупредила о злоумышленниках, которые приглашают жителей поучаствовать в коллегии присяжных.

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«Это ты на видео?» Жителей Краснодарского края предупредили о новом мошенничестве в телеграме
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