Посетители парка «Краснодар» бросают в пруд с карпами банковские карты. Узнали у экоцентра, почему это опасно и куда лучше их сдать

22 января в соцсетях появились кадры пруда с рыбами в парке «Краснодар». На фото видны пластиковые банковские карты, лежащие на дне водоема. «Мы насчитали пять банковских карточек. Это что ж вы там такое загадываете?», — спросили у нарушителей в телеграм-канале.

Среди туристов существует традиция — бросать монеты в воду или фонтаны, чтобы снова туда вернуться. Очевидно, некоторые посетители парка решили, что можно оставить пластиковые карты. Отметим, что пруд регулярно забрасывают и монетами, но руководство парка просит так не делать.

В краснодарском экоцентре «Чистая среда» рассказали Юга.ру, что пластиковые карты изготавливаются из поливинилхлорида. В процессе разложения ПВХ выделяет токсичные вещества, которые загрязняют почву и воду, нанося вред экосистемам и здоровью людей.



«Пластиковые карты, как и любой другой пластик, не являются кормом для рыб. Он негативно влияет на экосистему водоема, выделяя микропластик и опасные химические вещества при разложении. Кроме того, это создает дополнительную работу для сотрудников парка. Давайте уважать и ценить их время», — добавили в центре.



Пластиковые карты можно сдать на переработку в экоцентр «Чистая среда». Помимо них там принимают: зубные щетки, блистеры от таблеток, контейнеры для линз, винные пробки и т.д. Экоцентр работает ежедневно с 12:00 до 20:00