Посетители парка «Краснодар» бросают в пруд с карпами банковские карты. Узнали у экоцентра, почему это опасно и куда лучше их сдать
В парке «Краснодар» пруд с рыбами стали забрасывать не только монетами
22 января в соцсетях появились кадры пруда с рыбами в парке «Краснодар». На фото видны пластиковые банковские карты, лежащие на дне водоема.
«Мы насчитали пять банковских карточек. Это что ж вы там такое загадываете?», — спросили у нарушителей в телеграм-канале.
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Среди туристов существует традиция — бросать монеты в воду или фонтаны, чтобы снова туда вернуться. Очевидно, некоторые посетители парка решили, что можно оставить пластиковые карты. Отметим, что пруд регулярно забрасывают и монетами, но руководство парка просит так не делать.
В краснодарском экоцентре «Чистая среда» рассказали Юга.ру, что пластиковые карты изготавливаются из поливинилхлорида. В процессе разложения ПВХ выделяет токсичные вещества, которые загрязняют почву и воду, нанося вред экосистемам и здоровью людей.
«Пластиковые карты, как и любой другой пластик, не являются кормом для рыб. Он негативно влияет на экосистему водоема, выделяя микропластик и опасные химические вещества при разложении. Кроме того, это создает дополнительную работу для сотрудников парка. Давайте уважать и ценить их время», — добавили в центре.
Пластиковые карты можно сдать на переработку в экоцентр «Чистая среда». Помимо них там принимают: зубные щетки, блистеры от таблеток, контейнеры для линз, винные пробки и т.д. Экоцентр работает ежедневно с 12:00 до 20:00
Круглый пруд с японскими карпами кои расположен в четвертой очереди парка «Краснодар». Перекармливать рыб нельзя, поскольку они не знают нормы в еде. Брошенные в пруд монеты им тоже не пригодятся.
Как писали Юга.ру, в начале января посетители парка «Краснодар» повредили новогодние украшения и иллюминации.