В Краснодаре 25 января снова откроют не все ярмарки выходного дня. Публикуем список адресов

Администрация Краснодара сообщила, что 25 января в столице Кубани откроются десять ярмарок выходного дня. При этом обычно их работает 12.

Ярмарок не будет на пересечении улицы Длинной, 135–137/1 и Красноармейской 106/1, а также в Юбилейном микрорайоне на улице Думенко, 11/2. На сайте мэрии говорится, что это связано с «техническими причинами», но подробности не уточняются.