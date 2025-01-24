В Краснодаре 25 января снова откроют не все ярмарки выходного дня. Публикуем список адресов
Стало известно, где в Краснодаре пройдут ярмарки выходного дня
Администрация Краснодара сообщила, что 25 января в столице Кубани откроются десять ярмарок выходного дня. При этом обычно их работает 12.
Ярмарок не будет на пересечении улицы Длинной, 135–137/1 и Красноармейской 106/1, а также в Юбилейном микрорайоне на улице Думенко, 11/2. На сайте мэрии говорится, что это связано с «техническими причинами», но подробности не уточняются.
Картошка подорожала почти в два раза:
Улицы, где ярмарки будут работать с 8:00 до 15:00:
- Архитектора Ишунина, 7/1;
- Евдокии Бершанской, 216/1;
- Героя Яцкова, 11;
- Дзержинского, 213;
- Каляева, 198;
- Бургасская, 31/1;
- Одесская, 48;
- Восточно-Кругликовская, 26;
- проспект Чекистов, 9.
На ярмарках можно купить продукты от производителей из разных районов Краснодарского края — овощи и фрукты, мясо, рыбу и морские деликатесы, выпечку, мед, молочные продукты.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в 2024 году продуктовая корзина подорожала почти на 20%.