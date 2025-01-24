В Краснодаре 25 января снова откроют не все ярмарки выходного дня. Публикуем список адресов

Краснодарский край

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

Стало известно, где в Краснодаре пройдут ярмарки выходного дня

Администрация Краснодара сообщила, что 25 января в столице Кубани откроются десять ярмарок выходного дня. При этом обычно их работает 12.

Ярмарок не будет на пересечении улицы Длинной, 135–137/1 и Красноармейской 106/1, а также в Юбилейном микрорайоне на улице Думенко, 11/2. На сайте мэрии говорится, что это связано с «техническими причинами», но подробности не уточняются.

Картошка подорожала почти в два раза:

Улицы, где ярмарки будут работать с 8:00 до 15:00:

  • Архитектора Ишунина, 7/1;
  • Евдокии Бершанской, 216/1;
  • Героя Яцкова, 11;
  • Дзержинского, 213;
  • Каляева, 198;
  • Бургасская, 31/1;
  • Одесская, 48;
  • Восточно-Кругликовская, 26;
  • проспект Чекистов, 9.

На ярмарках можно купить продукты от производителей из разных районов Краснодарского края — овощи и фрукты, мясо, рыбу и морские деликатесы, выпечку, мед, молочные продукты.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в 2024 году продуктовая корзина подорожала почти на 20%.

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В Краснодаре 25 января снова откроют не все ярмарки выходного дня. Публикуем список адресов
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