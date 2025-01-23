Жители Краснодарского края задолжали по ипотеке 7,3 млрд рублей. Регион на третьем месте в РФ по числу должников

22 января аналитики коллекторского агентства «Долговой консультант» сообщили , что в январе-ноябре 2024 года в России объем просроченной ипотеки вырос в 1,5 раза — на 34,9 млрд рублей. Общий объем догов превысил 101 млрд рублей. При этом за 2023 год просроченные ипотечные платежи увеличились всего на 5,3% (+3,4 млрд рублей). Соответственно, ухудшение ситуации с неплатежами за 11 месяцев 2024 года по сравнению с прошлым годом ускорилось в 13 раз.

По данным экспертов, в 2024 году долги по ипотеке больше всего накопили жители Москвы (16% или 16,6 млрд рублей), Московской области (10% или 10,4 млрд рублей), Краснодарского края (7% или 7,3 млрд рублей) и Санкт-Петербурга (5% или 4,9 млрд рублей).



Напомним, что январе-апреле 2024 года Кубань возглавила топ регионов РФ по росту просроченной ипотеки. Отметим, что на ее погашение семьи региона тратят 75% доходов.



В Ростовской области проблемная ипотека увеличилась на 4% и достигла 2,7 млрд рублей, в Адыгее — на 6% (394 млн рублей), а в Крыму — на 2% (236 млн рублей).

«Каждый декабрь любого года банки-кредиторы стремятся максимально сократить объем просроченной задолженности на своем балансе, в том числе и ипотечной. Можно предположить традиционное сокращение и по итогам декабря 2024 года. Но и без предновогодней корректировки видно, что текущий рост просроченной задолженности по ипотеке превосходит предыдущие. Покупатели ушли с рынка в депозиты, значит, должникам невозможно быстро реализовать жилье и погасить долги, а кредиторам — отразить в отчетности сокращение проблемного портфеля», — рассказал гендиректор «Долгового консультанта» Денис Аксенов.