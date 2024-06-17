Краснодарский край возглавил топ регионов РФ по росту просроченной ипотеки — аналитики

11 июня аналитики коллекторского агентства «Долговой консультант» сообщили Юга.ру, что в январе-апреле 2024 года объем просроченной ипотеки в России увеличился на 8,4% (5,3 млрд рублей). Это в 2,5 раза больше, чем за весь 2023 год, когда просроченная ипотечная задолженность увеличилась на 2,2 млрд рублей или 4%.

По данным экспертов, лидером по приросту проблемной ипотеки среди регионов РФ с начала 2024 года стал Краснодарский край. За четыре месяца прирост просрочки в регионе составил 561 млн рублей, а общий размер ипотечной просрочки на 1 мая достиг 3,78 млрд рублей. На втором месте оказалась Москва, где проблемная ипотека с начала года выросла на 405 млн рублей и составила 12,4 млрд рублей. Замкнул тройку лидеров Санкт-Петербург (+397 млн, 3,7 млрд рублей).



В Ростовской области к 1 мая 2024 года проблемная ипотека достигла 1,7 млрд рублей, в Ставропольском крае — 825 млн рублей, а в Адыгее — 207 млн рублей.

«Ситуация неплатежей в ипотеке плавно ухудшается. Это видно и по доле неплатежей в портфеле, которая выросла с 0,35% в начале года до 0,37%. Высокие ипотечные ставки мешают должникам быстро продавать жилье, чтобы погасить задолженность. Они же практически ликвидировали и рынок рефинансирования. Плюс мы видим выход на просрочку ипотеки, взятой заемщиками осенью 2023 года в надежде на скорое снижение цикла высоких ставок. Этого не произошло и обслуживать дорогую ипотеку становится всё труднее», — поделился гендиректор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов.