В Геленджике будут строить ритейл-парк. Что это такое?

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Геленджике на площади в 5,25 га появится ритейл-парк «Гулливер»

22 января портал «Ведомости Юг» сообщил, что в Геленджике планируют возвести ритейл-парк «Гулливер». Инвестором выступает ООО «Самбо2000».

Администрация курорта в конце 2024 года утвердила проект планировки территории под его размещение. Общая площадь участка составляет 5,25 га. Из них 3,2 га — под капитальное строительство, 1 га — под парковки, проезды и элементы благоустройства.

Водка, яйца, лук:

Участок находится на третьем километре Сухумского шоссе. Проект предполагает двухполосную дорогу протяженностью 662 метра, которая соединит территорию ритейл-парка с Геленджикским проспектом.

Объект будет включать супермаркет, специализированные магазины по продаже непродовольственных товаров и предприятия общепита. В администрации Геленджика ничего не знают об объеме инвестиций и сроках строительства ритейл-парка.

Ритейл-парк — экономичный формат торговых центров. Зачастую представляет собой комплекс из одно- и двухэтажных зданий или строений, сгруппированных около большой парковки. Для строительства объекта используются дешевые технологии и конструкции, а порой даже ангарные сооружения.

Как писали Юга.ру, Росстат объявил, на сколько поднялись цены на самые доступные продукты. 

Геленджик Город Инвестиции Продукты питания Строительство

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