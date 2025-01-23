В Геленджике будут строить ритейл-парк. Что это такое?

В Геленджике на площади в 5,25 га появится ритейл-парк «Гулливер»

Администрация курорта в конце 2024 года утвердила проект планировки территории под его размещение. Общая площадь участка составляет 5,25 га. Из них 3,2 га — под капитальное строительство, 1 га — под парковки, проезды и элементы благоустройства.

22 января портал «Ведомости Юг» сообщил , что в Геленджике планируют возвести ритейл-парк «Гулливер». Инвестором выступает ООО «Самбо2000».

Участок находится на третьем километре Сухумского шоссе. Проект предполагает двухполосную дорогу протяженностью 662 метра, которая соединит территорию ритейл-парка с Геленджикским проспектом.

Объект будет включать супермаркет, специализированные магазины по продаже непродовольственных товаров и предприятия общепита. В администрации Геленджика ничего не знают об объеме инвестиций и сроках строительства ритейл-парка.

Ритейл-парк — экономичный формат торговых центров. Зачастую представляет собой комплекс из одно- и двухэтажных зданий или строений, сгруппированных около большой парковки. Для строительства объекта используются дешевые технологии и конструкции, а порой даже ангарные сооружения.

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