В краснодарском Японском саду высадили новые деревья
В Краснодаре в Японском саду обновили локацию возле кафе «Киссатен»
22 января пресс-служба парка «Краснодар» сообщила, что в Японском саду у кафе «Киссатен» высадили новые деревья.
В Новороссийске появился новый турмаршрут:
Там появились растения:
- церцис (два вида);
- яблоня;
- черемуха;
- вишня;
- боярышник;
- рододендрон (три вида);
- азалия (три вида);
- сосна горная;
- ель обыкновенная;
- лавровишня;
- спирея (три вида);
- эрика.
Как писали Юга.ру, в Сочи зацвело попугайное дерево. Из его древесины делают столярные изделия.
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