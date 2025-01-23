В краснодарском Японском саду высадили новые деревья

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала парка «Краснодар» https://t.me/c/1777923025/91816
    © Скриншот из телеграм-канала парка «Краснодар» https://t.me/c/1777923025/91816

В Краснодаре в Японском саду обновили локацию возле кафе «Киссатен»

22 января пресс-служба парка «Краснодар» сообщила, что в Японском саду у кафе «Киссатен» высадили новые деревья. 

В Новороссийске появился новый турмаршрут:

Там появились растения: 

  • церцис (два вида);
  • яблоня;
  • черемуха;
  • вишня;
  • боярышник;
  • рододендрон (три вида);
  • азалия (три вида);
  • сосна горная;
  • ель обыкновенная;
  • лавровишня;
  • спирея (три вида);
  • эрика.

Как писали Юга.ру, в Сочи зацвело попугайное дерево. Из его древесины делают столярные изделия.

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В краснодарском Японском саду высадили новые деревья
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