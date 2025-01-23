В краснодарском Японском саду высадили новые деревья

В Краснодаре в Японском саду обновили локацию возле кафе «Киссатен»

22 января пресс-служба парка «Краснодар» сообщила , что в Японском саду у кафе «Киссатен» высадили новые деревья.

Как писали Юга.ру, в Сочи зацвело попугайное дерево. Из его древесины делают столярные изделия.