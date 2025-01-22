Художница из Ростова-на-Дону закрывает бренд после того, как ее скульптуру не приняли на выставку за слово «Родина» и «цвета украинского флага»

Луговская отметила, что организаторы предъявили претензии лишь за день до открытия выставки, хотя ранее одобрили ее работы. Им не понравилось, что у скульптур «голые пенисы», а мероприятие рассчитано на аудиторию 0+. По их мнению, в слове «Родина», которое изображено на работе, имеется оппозиционный шлейф, а в оформлении используются «цвета украинского флага» — сочетание золотой потали и темно-синего оттенка.

9 декабря художница из Ростова-на-Дону и автор проекта «Я домой» Анастасия Луговская рассказала *, что ее скульптуры отказались представлять на выставке Московской недели дизайна и интерьера.

20 января журналистка Ксения Собчак написала в своем телеграм-канале пост в поддержку художницы. Она рассказала, что покупала у Луговской вазу и скульптуру пупса.

«История классическая: в Москве на выставке керамики скульптуру «завернули» по абсурдным причинам, а в Тбилиси усмотрели признаки имперства. Просто кошмар — реально пики точеные или… дроченые. А страдают просто талантливые люди», — написала Собчак.

21 января издание 161.RU опубликовало комментарий Луговской в ответ на пост Собчак:

«Мне очень не нравится фраза «в Тбилиси усмотрели признаки имперства». Это очень вольная интерпретация моих слов, ничего подобного я не говорила. Я говорила об этом в общем и в теории. В посте Ксении это вырвано из контекста».

Издание также приводит первоначальный пост художницы:



«Обезопасить себя в новой стране, усилив оппозиционный смысл, ты тоже не можешь, так как ты не отбитая либералка, да и вообще тебе со временем уже стало тошно от любой политики».

После случившегося Анастасия Луговская сообщила, что закрывает бренд и распродает все работы.

Проект «Я домой» ростовская художница Анастасия Луговская запустила в 2021 году. Она делала изделия из керамики с окрасом под гжель. Самыми узнаваемыми стали фигуры пупсов с надписями про Россию.