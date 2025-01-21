В 2025 году школьники Ростовской области будут сдавать ОГЭ только по двум предметам

Девятиклассники Ростовской области будут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике. Инициативу поддержал Рособрнадзор

20 января в пресс-службе Рособрнадзора сообщили ТАСС, что в 2025 году выпускники Ростовской области, которые не хотят учиться в 10 и 11 классах, смогут получить аттестат об основном общем образовании. Для этого им нужно будет сдать ОГЭ только по русскому языку и математике.



Написать экзамены только по двум предметам смогут и девятиклассники Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской области и Северной Осетии.

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Авторы законопроекта считают, что предлагаемый подход позволит увеличить количество поступающих в колледжи и училища «для продолжения обучения с целью получения рабочих специальностей».



При этом школьники, которые хотят продолжить обучение в 10 классе, должны будут сдать четыре ОГЭ — русский язык, математику и два предмета на выбор.