В 2025 году школьники Ростовской области будут сдавать ОГЭ только по двум предметам

Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Wokandapix с сайта pixabay.com
    © Фото Wokandapix с сайта pixabay.com

Девятиклассники Ростовской области будут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике. Инициативу поддержал Рособрнадзор

20 января в пресс-службе Рособрнадзора сообщили ТАСС, что в 2025 году выпускники Ростовской области, которые не хотят учиться в 10 и 11 классах, смогут получить аттестат об основном общем образовании. Для этого им нужно будет сдать ОГЭ только по русскому языку и математике.

Написать экзамены только по двум предметам смогут и девятиклассники Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской области и Северной Осетии.

В Краснодаре и Ростове-на-Дону утвердили пункты тестирования мигрантов:

Авторы законопроекта считают, что предлагаемый подход позволит увеличить количество поступающих в колледжи и училища «для продолжения обучения с целью получения рабочих специальностей».

При этом школьники, которые хотят продолжить обучение в 10 классе, должны будут сдать четыре ОГЭ — русский язык, математику и два предмета на выбор.

Как писали Юга.ру, вузы Краснодара и Ростова-на-Дону заняли 13 и 16 места в рейтинге «Интерфакса» за 2024 год.

Образование Ростов-на-Дону Школа Школьники

Новости

В Краснодаре в Татьянин день состоится бесплатный «Зачетный СТУДзаБег»
«Новая вещица из старых джинсов». Краснодарский экоцентр приглашает на бесплатное занятие по шитью
В 2025 году школьники Ростовской области будут сдавать ОГЭ только по двум предметам
Кубанские ученые предложили делать из вылившегося в Черное море мазута асфальт
Парковки в Краснодаре на время стали бесплатными из-за хакерской атаки
Вытоптали газон на 6 млн рублей. Власти Краснодара оценивают ущерб после массовых гуляний на улице Красной

Лента новостей

В Краснодаре откроется арт-секонд товаров для дома
Сегодня, 08:30
В Краснодаре откроется арт-секонд товаров для дома
Какие вещи можно сдать в магазин?
Власти Ростовской области установят в автобусах QR-коды для жалоб пассажиров
Вчера, 17:26
Власти Ростовской области установят в автобусах QR-коды для жалоб пассажиров
Разлив нефти в Черном море: главное
Сегодня, 17:26
Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе

Реклама на сайте