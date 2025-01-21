В 2025 году школьники Ростовской области будут сдавать ОГЭ только по двум предметам
Девятиклассники Ростовской области будут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике. Инициативу поддержал Рособрнадзор
20 января в пресс-службе Рособрнадзора сообщили ТАСС, что в 2025 году выпускники Ростовской области, которые не хотят учиться в 10 и 11 классах, смогут получить аттестат об основном общем образовании. Для этого им нужно будет сдать ОГЭ только по русскому языку и математике.
Написать экзамены только по двум предметам смогут и девятиклассники Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской области и Северной Осетии.
В Краснодаре и Ростове-на-Дону утвердили пункты тестирования мигрантов:
Авторы законопроекта считают, что предлагаемый подход позволит увеличить количество поступающих в колледжи и училища «для продолжения обучения с целью получения рабочих специальностей».
При этом школьники, которые хотят продолжить обучение в 10 классе, должны будут сдать четыре ОГЭ — русский язык, математику и два предмета на выбор.
Как писали Юга.ру, вузы Краснодара и Ростова-на-Дону заняли 13 и 16 места в рейтинге «Интерфакса» за 2024 год.