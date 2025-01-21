Долгострой «Скала» в центре Краснодара планируют сдать в 2026 году. Дом возводят уже 11 лет

Краснодарский край

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  • © Фото diana.grytsku, сайт freepik.com
    © Фото diana.grytsku, сайт freepik.com

Многоэтажку на перекрестке Аэродромной и Северной хотят достроить в начале 2026 года

20 января «РБК Краснодар» сообщил, что высотку «Скала», расположенную в центре города на пересечении улиц Аэродромная и Северная, достроят в начале 2026 года.

«На текущий момент строительство ведется в соответствии с утвержденным графиком, готовность проекта составляет 56%. Завершение строительства планируется в начале 2026 года», — заявили в пресс-службе банка «ДОМ.РФ».

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Напомним, «Скалу» начали возводить в 2014 году. Изначально комплекс на 450 апартаментов с помещениями высшей школы бизнеса, зоной отдыха и спорта на крыше здания высотой 25 этажей должны были ввести в эксплуатацию до октября 2017 года. Но краснодарские власти потребовали снизить высотность до 19 этажей, после чего продлили разрешение на строительство до 2021 года.

В начале 2024-го застройщику «Твое место» выделили 1,5 млрд рублей для завершения долгостроя до конца года. Но снова что-то пошло не так, и сроки продлили.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре осудят подрядчика, который не достроил переход на Красных Партизан и украл более 93 млн рублей.

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