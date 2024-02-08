Долгострой в центре Краснодара планируют достроить в 2024 году

Краснодарский край

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  • © Фото Marek Minor, unsplash.com
    © Фото Marek Minor, unsplash.com

Застройщик долгостроя «Дом Скала» рассказал о планах завершить строительство до конца 2024 года

Застройщику «Твое место» выделили 1,5 млрд рублей для завершения строительства краснодарского долгостроя «Дом Скала» до конца 2024 года. Об этом пресс-служба компании сообщила «РБК».

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На панорамах «Яндекс Карт» видно, что стройка здания остановилась между 2017 и 2019 годом на 17 этаже. По проектной декларации их должно быть 19.  

Судя по информации о здании на сайте наш.дом.рф, ввести объект в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2024 года, а выдать ключи владельцам — 31 декабря 2025-го. Средняя цена за квадратный метр — около 84 тыс. рублей. Распроданность нежилых помещений составляет 19%.

«Дом Скала» расположен в центре Краснодара на пересечении улиц Северная и Аэродромная. Изначально проекту предполагал возведение центра, рассчитанного на 450 апартаментов с помещениями высшей школы бизнеса, зоной отдыха и спорта на крыше здания. Сейчас на месте расположен 18-этажный монолитный бетонный каркас.

Напомним, что в октябре 2023 года в Краснодаре сдали в эксплуатацию два литера долгостроя ЖК «Жемчужина».

Как писали ранее Юга.ру, дольщикам шести долгостроев Краснодарского края пообещали выплатить компенсации.

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