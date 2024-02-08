Долгострой в центре Краснодара планируют достроить в 2024 году

Застройщик долгостроя «Дом Скала» рассказал о планах завершить строительство до конца 2024 года

Застройщику «Твое место» выделили 1,5 млрд рублей для завершения строительства краснодарского долгостроя «Дом Скала» до конца 2024 года. Об этом пресс-служба компании сообщила «РБК».

На панорамах «Яндекс Карт» видно, что стройка здания остановилась между 2017 и 2019 годом на 17 этаже. По проектной декларации их должно быть 19.

Судя по информации о здании на сайте наш.дом.рф, ввести объект в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2024 года, а выдать ключи владельцам — 31 декабря 2025-го. Средняя цена за квадратный метр — около 84 тыс. рублей. Распроданность нежилых помещений составляет 19%.