В Краснодаре в Татьянин день состоится бесплатный «Зачетный СТУДзаБег»
Краснодарцев приглашают пробежать или пройти 5 км в любом удобном темпе
Краснодарский проект «5 верст» анонсировал на 25 января акцию «Зачетный СТУДзаБег». Спортивное событие посвящено Татьяниному дню (Дню российского студенчества).
Жителей и гостей кубанской столицы приглашают пробежать или пройти 5 км в любом удобном темпе. Сбор участников состоится в 08:45 в парках «Солнечный остров» и «Чистяковская роща».
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Для участия в мероприятии нужно предварительно зарегистрироваться на сайте и взять с собой QR-код на старт. Событие бесплатное для всех желающих.
Как писали Юга.ру, общественное пространство «Спутник» анонсировало японские выходные в Краснодаре. Жителям кубанской столицы предлагают узнать больше о культуре Страны восходящего солнца.