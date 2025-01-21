В Краснодаре в Татьянин день состоится бесплатный «Зачетный СТУДзаБег»

Краснодарцев приглашают пробежать или пройти 5 км в любом удобном темпе

Краснодарский проект «5 верст» анонсировал на 25 января акцию «Зачетный СТУДзаБег». Спортивное событие посвящено Татьяниному дню (Дню российского студенчества). Жителей и гостей кубанской столицы приглашают пробежать или пройти 5 км в любом удобном темпе. Сбор участников состоится в 08:45 в парках «Солнечный остров» и «Чистяковская роща».

Для участия в мероприятии нужно предварительно зарегистрироваться на сайте и взять с собой QR-код на старт. Событие бесплатное для всех желающих.