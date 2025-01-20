В Новороссийске появился новый турмаршрут. Отдыхающие смогут заняться ландшафтной терапией

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала мэрии Новороссийска https://t.me/nvrskadm/32514?single
    © Скриншот из телеграм-канала мэрии Новороссийска https://t.me/nvrskadm/32514?single

В Новороссийске благоустроили семейный парк ландшафтной арт-терапии Park Home

18 января пресс-служба мэрии Новороссийска сообщила о благоустройстве парка ландшафтной арт-терапии Park Home. Локацию выбрали не случайно: на этой территории вблизи хутора Семигорский с 1913 до 1941 года располагался санаторий «Лучезарный». Он специализировался на ландшафтной терапии.

Используя исторические данные и карты, в парке постарались сохранить пешеходные тропы и дорожки времен работы санатория. 

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Также на территории находится поле с коллекцией пряных трав, цветочный центр, минеральный источник, пасека, реликтовый «Белый лес» и «Дорога желаний» с арт-объектами.

«Были обустроены пешие маршруты, оснащенные навигацией, скамейками и беседками для отдыха, лежаками в зоне фудкорта, качелями с видом на парк», — рассказал глава города Андрей Кравченко.

Ландшафтотерапия — метод терапии, направленный на оздоровление под воздействием красоты природы, пейзажей и лечебных прогулок.

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В Новороссийске появился новый турмаршрут. Отдыхающие смогут заняться ландшафтной терапией
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