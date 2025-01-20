В Новороссийске появился новый турмаршрут. Отдыхающие смогут заняться ландшафтной терапией

18 января пресс-служба мэрии Новороссийска сообщила о благоустройстве парка ландшафтной арт-терапии Park Home. Локацию выбрали не случайно: на этой территории вблизи хутора Семигорский с 1913 до 1941 года располагался санаторий «Лучезарный». Он специализировался на ландшафтной терапии.

Используя исторические данные и карты, в парке постарались сохранить пешеходные тропы и дорожки времен работы санатория.