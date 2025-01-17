Какая температура будет в Краснодарском крае на Крещение? Узнали прогноз погоды

Краснодарский край

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  • © ЮГА.ру, Нина Зотина
    © ЮГА.ру, Нина Зотина

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 18 и 19 января

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в 18 и 19 января в регионе испортится погода. Ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер. Ночью и утром гололед.

Температура воздуха в ночь на 19 января +3…-2 °С, днем +6…8 °С. Холоднее всего будет горах — -3…-8 °С ночью и 0…-5 °С днем.

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На Черноморском побережье облачно с прояснениями. Обещают дожди, а местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0…+5°С, днем 4…9°С. Ветер 7-12 м/с, порывы до 12-14 м/с. 19 января ветер может усилиться до 15-20 м/с. В Сочи из-за шторма отменили крещенские купания в море для безопасности верующих. Места на пляжах будут огорожены. Высота волн может достигать 1,3–1,8 метра. 

В Краснодаре в выходные, 18 и 19 января, пройдут дожди. Температура воздуха не поднимется выше +5°С.

Краевое МЧС также продлило штормовое предупреждение из-за опасности лавин. Кататься на лыжах или сноуборде в горах Сочи и Адыгеи может быть опасно до 19 января.

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