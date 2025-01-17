В Анапе готовят крещенские купели, несмотря на экологическую катастрофу

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала мэрии Анапы https://t.me/anapaofficial/27733
    © Скриншот из телеграм-канала мэрии Анапы https://t.me/anapaofficial/27733

Крещенские купания в Анапе организуют в трех местах. Одно из них находится на берегу моря

Пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что 18 января в городе организуют крещенские омовения. Купели будут работать с 20:00 до 2:00.

Первую организуют в часовне в честь Святой Равноапостольной великой княгини Ольги. Она находится в Крещенском парке недалеко от храма Святого Равноапостольного князя Владимира.

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Вторая купель будет работать на берегу Кизилташского лимана у Свято-Никольского храма в станице Благовещенской, а третья — на центральном пляже в Большом Утрише.

Напомним, что в декабре после разлива нефти в Черном море пятна мазута дошли до заповедника «Большой Утриш».

В прошлом году места для крещенских купаний располагались на пляжах «Высокий берег» в районе Малой бухты и центральном пляже Анапы. Но в этом году они погрязли в мазуте.

Ранее Юга.ру рассказывали, как отметят Крещение на Ставрополье. Там установят купели с горячей водой и разведут большой костер.

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В Анапе готовят крещенские купели, несмотря на экологическую катастрофу
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