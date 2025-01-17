В Анапе готовят крещенские купели, несмотря на экологическую катастрофу
Крещенские купания в Анапе организуют в трех местах. Одно из них находится на берегу моря
Пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что 18 января в городе организуют крещенские омовения. Купели будут работать с 20:00 до 2:00.
Первую организуют в часовне в честь Святой Равноапостольной великой княгини Ольги. Она находится в Крещенском парке недалеко от храма Святого Равноапостольного князя Владимира.
Вторая купель будет работать на берегу Кизилташского лимана у Свято-Никольского храма в станице Благовещенской, а третья — на центральном пляже в Большом Утрише.
Напомним, что в декабре после разлива нефти в Черном море пятна мазута дошли до заповедника «Большой Утриш».
В прошлом году места для крещенских купаний располагались на пляжах «Высокий берег» в районе Малой бухты и центральном пляже Анапы. Но в этом году они погрязли в мазуте.
Ранее Юга.ру рассказывали, как отметят Крещение на Ставрополье. Там установят купели с горячей водой и разведут большой костер.