В Анапе готовят крещенские купели, несмотря на экологическую катастрофу

Пресс-служба мэрии Анапы сообщила , что 18 января в городе организуют крещенские омовения. Купели будут работать с 20:00 до 2:00. Первую организуют в часовне в честь Святой Равноапостольной великой княгини Ольги. Она находится в Крещенском парке недалеко от храма Святого Равноапостольного князя Владимира.

Вторая купель будет работать на берегу Кизилташского лимана у Свято-Никольского храма в станице Благовещенской, а третья — на центральном пляже в Большом Утрише.



Напомним, что в декабре после разлива нефти в Черном море пятна мазута дошли до заповедника «Большой Утриш».



В прошлом году места для крещенских купаний располагались на пляжах «Высокий берег» в районе Малой бухты и центральном пляже Анапы. Но в этом году они погрязли в мазуте.