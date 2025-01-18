К летнему сезону отдых в Сочи подорожает на 30%. Эксперт назвал причины

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Рост цен на отдых в Сочи может сделать курорт менее доступным для широкой аудитории

10 января Национальная служба новостей сообщила, что в предстоящем летнем сезоне отдых на курорте подорожает на 30%.

По словам вице-президента альянса турагентств Ованеса Мкртчяна, среди основных причин роста цен — дефицит 4- и 5-звездочных отелей, монополия аэропорта и экологические проблемы в Краснодарском крае после разлива нефти в Черном море.

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Эксперт считает, что в условиях ограниченного предложения и высокого спроса стоимость проживания, питания и развлечений продолжит увеличиваться. Кроме того, туристам придется бронировать жилье заранее, чтобы избежать сильных переплат или дефицита свободных номеров.

Чтобы сэкономить, путешественникам стоит резервировать жилье и покупать билеты заблаговременно. Также туристам рекомендуют обратить внимание на менее популярные объекты размещения — гостевые дома и апартаменты.

Как писали Юга.ру, Ассоциация туроператоров России сообщила, что авиабилеты в Сочи на майские праздники подорожали в сравнении с 2024 годом минимум на 10-30%. Ближе к сезону билеты станут еще дороже.

Деньги Курорты и туризм отдых путешествия Развлечения Сочи

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