В Сочи из-за теплой погоды на месяц раньше зацвела мимоза

В Сочи зацвела мимоза. Обычно это происходит в феврале

Телеграм-канал «SCAPP — Сочи, какой он есть» сообщил, что на курорте зацвела мимоза. Середина января — несвойственное время для этого растения. На опубликованных фотографиях видно, что бутоны почти достигли пика цветения, хотя обычно акация серебристая начинает распускаться в феврале.

Читайте также: В Сочи расцвели нарциссы

Раннее цветение мимозы связано с теплой осенью и отсутствием на курорте минусовых температур. Напомним, в начале января в Сочинском нацпарке зацвели растения, которые обычно распускаются весной, — подснежник Воронова, цикламен косский, морозник кавказский и примула обыкновенная.