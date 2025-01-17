В Сочи из-за теплой погоды на месяц раньше зацвела мимоза

Краснодарский край

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  • Мимоза © Фото bearfotos, сайт freepik.com
    Мимоза © Фото bearfotos, сайт freepik.com

В Сочи зацвела мимоза. Обычно это происходит в феврале

Телеграм-канал «SCAPP — Сочи, какой он есть» сообщил, что на курорте зацвела мимоза.

Середина января — несвойственное время для этого растения. На опубликованных фотографиях видно, что бутоны почти достигли пика цветения, хотя обычно акация серебристая начинает распускаться в феврале.

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Раннее цветение мимозы связано с теплой осенью и отсутствием на курорте минусовых температур.

Напомним, в начале января в Сочинском нацпарке зацвели растения, которые обычно распускаются весной, — подснежник Воронова, цикламен косский, морозник кавказский и примула обыкновенная.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае зафиксировали два температурных рекорда.

Город Курорты и туризм Погода Растениеводство Сочи

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В Сочи из-за теплой погоды на месяц раньше зацвела мимоза
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