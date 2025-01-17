В Сочи из-за теплой погоды на месяц раньше зацвела мимоза
В Сочи зацвела мимоза. Обычно это происходит в феврале
Телеграм-канал «SCAPP — Сочи, какой он есть» сообщил, что на курорте зацвела мимоза.
Середина января — несвойственное время для этого растения. На опубликованных фотографиях видно, что бутоны почти достигли пика цветения, хотя обычно акация серебристая начинает распускаться в феврале.
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Раннее цветение мимозы связано с теплой осенью и отсутствием на курорте минусовых температур.
Напомним, в начале января в Сочинском нацпарке зацвели растения, которые обычно распускаются весной, — подснежник Воронова, цикламен косский, морозник кавказский и примула обыкновенная.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае зафиксировали два температурных рекорда.
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