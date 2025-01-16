Водка, яйца, лук. Рассказываем, какие продукты подорожали в Краснодаре в начале 2025 года
Юга.ру узнали, как в Краснодаре с начала года изменились цены на продукты питания
Специалисты управления цен и тарифов опубликовали на сайте мэрии Краснодара данные об изменении стоимости товаров. Они сравнили цены на продукты питания на 24 декабря 2024 года и 14 января 2025 года.
Что подорожало?
- лук репчатый, 1 кг — на 4,6% — с 51,2 до 53,55 рубля;
- десяток яиц С1 — на 4,5% — с 122 до 127,5 рубля;
- десяток яиц С2 — на 2,5% — с 104,13 до 106,7 рубля;
- масло растительное подсолнечное рафинированное, 1 л — на 2,4% — с 137,92 до 141,21 рубля;
- мука пшеничная 1-го сорта, 1 кг — на 2,3% — с 36,83 до 37,67 рубля;
- курица, 1 кг — на 2% — с 230,59 до 235,28 рубля.
В Краснодарском крае в 2025 году поднимут тарифы на ЖКХ:
Что стало дешевле?
- масло растительное подсолнечное нерафинированное, 1 л — на 2% — с 164,85 до 161,44 рубля;
- капуста белокочанная, 1 кг — на 1,7% — с 53,48 до 52,57 рубля;
- кефир 2,5 % жирности, пакет 1кг — на 1% — с 83,27 до 82,35 рубля.
Однако с конца 2024 года не поднялась стоимость сливочного масла, молока, обезжиренного творога (на вес), баранины, мороженой рыбы, сахара, риса и ржаного хлеба. Отметим, что осенью прошлого года цена на сливочное масло на Кубани за месяц выросла на 5%.
Росстат представил свою статистику по России на начало 2025 года. По данным федеральной службы, больше всего подорожали огурцы (+8,6%), водка (+3,7%), куриные яйца (+2%) и мороженая рыба (+1,9%). В целом цены на продукты питания изменились на 2,9%.
В октябре 2024 года агентство «Прайм» со ссылкой на вице-президента Ассоциации экспортеров и импортеров Артура Леера сообщило, что в 2025 году цены на продукты в РФ могут вырасти на 20%.
По словам эксперта, средняя стоимость молока в этом году увеличится до 90 рублей за литр и станет на 10–15% выше. Также подорожают говядина — до 700–800 рублей за 1 кг и свинина — до 500–600 рублей. Фрукты и овощи могут стать дороже на 15–20% — средняя стоимость картофеля повысится до 40 рублей за 1 кг, а помидоров — до 150 рублей за 1 кг.
Напомним, что в Краснодарском крае за 2024 год продуктовая корзина подорожала на 6%.
Как писали Юга.ру, в электричках Краснодарского края и Адыгеи выросли цены на проезд.