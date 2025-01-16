Водка, яйца, лук. Рассказываем, какие продукты подорожали в Краснодаре в начале 2025 года

Что стало дешевле?

масло растительное подсолнечное нерафинированное, 1 л — на 2% — с 164,85 до 161,44 рубля;

капуста белокочанная, 1 кг — на 1,7% — с 53,48 до 52,57 рубля;

кефир 2,5 % жирности, пакет 1кг — на 1% — с 83,27 до 82,35 рубля.

Однако с конца 2024 года не поднялась стоимость сливочного масла, молока, обезжиренного творога (на вес), баранины, мороженой рыбы, сахара, риса и ржаного хлеба. Отметим, что осенью прошлого года цена на сливочное масло на Кубани за месяц выросла на 5%.



Росстат представил свою статистику по России на начало 2025 года. По данным федеральной службы, больше всего подорожали огурцы (+8,6%), водка (+3,7%), куриные яйца (+2%) и мороженая рыба (+1,9%). В целом цены на продукты питания изменились на 2,9%.



В октябре 2024 года агентство «Прайм» со ссылкой на вице-президента Ассоциации экспортеров и импортеров Артура Леера сообщило, что в 2025 году цены на продукты в РФ могут вырасти на 20%.



По словам эксперта, средняя стоимость молока в этом году увеличится до 90 рублей за литр и станет на 10–15% выше. Также подорожают говядина — до 700–800 рублей за 1 кг и свинина — до 500–600 рублей. Фрукты и овощи могут стать дороже на 15–20% — средняя стоимость картофеля повысится до 40 рублей за 1 кг, а помидоров — до 150 рублей за 1 кг.