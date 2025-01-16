Снова снег или потепление? Синоптик рассказал о погоде в Краснодарском крае в ближайшие дни

На Кубани с 16 по 17 января прогнозируют заморозки, гололед и сильный ветер

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в ближайшие дни в Краснодарском крае будет идти мокрый снег с дождем. Ветер усилится до 22-24 м/с. К концу недели осадки будут менее интенсивными.



Вильфанд отметил, что в горах региона на высоте 1000 метров сохраняется лавиноопасность. Это связано с большим количеством осадков, выпавших за последнее время.

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Об опасности схода лавин в горах Кубани и Адыгеи выше 1500 метров заявили и в МЧС. Штормовое предупреждение продлили до 19 января.



По данным ЦГМС, 16 января в Краснодарском крае будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром 17 января ожидается туман и гололед. Ветер слабый, однако в Новороссийске порывы могут достигать 15-18 м/с.



Днем столбик термометра в регионе не поднимется выше 3 °С, а в горах — выше 0 °С. На Черноморском побережье днем — 2-7 °С, ночью похолодает до -2 °С.