Снова снег или потепление? Синоптик рассказал о погоде в Краснодарском крае в ближайшие дни

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

На Кубани с 16 по 17 января прогнозируют заморозки, гололед и сильный ветер

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в ближайшие дни в Краснодарском крае будет идти мокрый снег с дождем. Ветер усилится до 22-24 м/с. К концу недели осадки будут менее интенсивными.

Вильфанд отметил, что в горах региона на высоте 1000 метров сохраняется лавиноопасность. Это связано с большим количеством осадков, выпавших за последнее время.

Жители Краснодарского края смогут наблюдать противостояние Марса:

Об опасности схода лавин в горах Кубани и Адыгеи выше 1500 метров заявили и в МЧС. Штормовое предупреждение продлили до 19 января.

По данным ЦГМС, 16 января в Краснодарском крае будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром 17 января ожидается туман и гололед. Ветер слабый, однако в Новороссийске порывы могут достигать 15-18 м/с.

Днем столбик термометра в регионе не поднимется выше 3 °С, а в горах — выше 0 °С. На Черноморском побережье днем — 2-7 °С, ночью похолодает до -2 °С.

Напомним, что в Краснодаре 13 января пошел первый в новом году снег.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в начале января зафиксировали два температурных рекорда.

Краснодар Погода Штормовые предупреждения

Новости

Откачать мазут из танкеров и защитить анапский песок. Эколог назвал 5 проблем, не решенных за месяц катастрофы в Черном море
Можно ли умереть от паров мазута? Собрали мнения врачей и узнали, с какими заболеваниями нельзя работать с нефтепродуктами
Авиакомпания FlyDubai в конце января вернет рейсы в Дубай из Сочи и Минвод
Снова снег или потепление? Синоптик рассказал о погоде в Краснодарском крае в ближайшие дни
В Краснодаре учителя истории будут судить за реабилитацию нацизма в научной статье
После уборки мазута на побережье Черного моря к медикам обратились 146 волонтеров

Лента новостей

Между Краснодаром и Новороссийском пять дней не будут ходить пригородные электрички. Что случилось?
14 января, 14:35
Между Краснодаром и Новороссийском пять дней не будут ходить пригородные электрички. Что случилось?
В Краснодаре фонд «Открытая среда» отмечает день рождения
14 января, 16:32
В Краснодаре фонд «Открытая среда» отмечает день рождения
Как помочь проекту и людям с аутизмом
Разлив нефти в Черном море: главное
Сегодня, 16:21
Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе

Реклама на сайте