Где в Краснодаре, Новороссийске и Сочи пройдут крещенские купания

Краснодарский край

Распечатать

  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Православные жители Краснодарского края 19 января отметят Крещение Господне. Рассказываем, где пройдут купания

14 января пресс-служба Кубанской митрополии опубликовала список 12 мест в Краснодаре, где организуют купания. Они пройдут 18 и 19 января, когда православные отмечают Крещение Господне или Святое Богоявление. Мужчинам рекомендуют окунаться в воду в рубашках, а женщинам — в платьях.

Делимся списком адресов.

Центральный округ:
  • с 10:00 до 15:00 19 января на улице Старокубанской, 40/2 — берег озера Старая Кубань;
  • с 16:00 до 00:00 18 января и с 7:00 до 19:00 19 января на улице Березанской, 89 — купель храма Архистратига Михаила.
Карасунский округ:
  • с 00.00 до 3:00 19 января в хуторе Ленина, на улице Пластунской, 25/1 — купель Свято-Георгиевского храма;
  • с 02:00 до 14:00 19 января на улице Уральской, 210И — купель храма Святого Иоанна Крестителя;
  • с 19:30 до 23:00 18 января и с 9:00 до 16:00 19 января на улице Сормовской, 126 — купель храма Святого Духа;
  • с 11:00 до 17:00 19 января в районе улицы Парусной, берег озера в парке «Старая Кубань». В 10:30 19 января начнется Крестный ход.
Прикубанский округ:
  • с 19:00 до 00:00 18 января и с 10:00 до 15:00 19 января на улице Средней, 84/1 — купель Свято-Никольского храма (р-н Немецкой деревни);
  • с 11:00 до 17:00 19 января в поселке Краснодарском на улице Ивана Лотышева, 5 — купель на территории семейной базы отдыха «Бухта»;
  • с 23:00 18 января в станице Елизаветинской на улице Винника, 40 — купель Свято-Покровского храма;
  • до 17:00 19 января в поселке Рубероидного завода на улице Бойлерной, 78 — бассейн на территории храма в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»;
  • с 10:00 до 12:00 19 яваря в хуторе Копанском на улице Березовой, 19 — купель храма Покрова Пресвятой Богородицы.
Западный округ:
  • с 10:30 до 16:00 19 января на улице Рождественская Набережная, 1 — берег реки Кубани у храма Рождества Христова. Крестный ход начнется в 10:20.

Узнать, в какое время запланировано проведение служб в других храмах и в какие часы освящают воду, можно здесь.

Пресс-служба мэрии Новороссийска также назвала места, где пройдут крещенские омовения. Они будут работать с 22:00 18 января до 6:00 19 января.

Купание разрешат на:

  • центральном городском пляже;
  • пляже «Суджукская коса»;
  • пляже «Алексино»;
  • рекреационной зоне «Нептун»;
  • озере Абрау;
  • у источника «Святая ручка».

В Сочи 18 и 19 января подготовят 11 мест для ночных и дневных купаний. С полным списком можно ознакомиться здесь. Ночные омовения организуют на трех пляжах — «Чайка-1» в Адлере, «Маяк» в Сочи и «Багратион» в Лазаревском, а также в купелях на реках Чухукт в Катковой Щели и Куапсе в Мамедовой Щели.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2024 года в сети появился эскиз храма в Юбилейном микрорайоне Краснодара.

Краснодар Новороссийск Православие Праздники Религия РПЦ Сочи

Новости

«Чрезвычайно благодарный пациент». В Анапе спасенный от мазута лебедь «обнял» волонтера
Где в Краснодаре, Новороссийске и Сочи пройдут крещенские купания
В Краснодарском крае будут возводить госпиталь для пострадавших от разлива мазута дельфинов
В Краснодаре покажут спектакль «Вишневый сад» с Александром Петровым
В Краснодаре в кино покажут мультфильм «Муфаса». Под каким названием он выйдет?
Этэгами и оригами. В Японском саду Краснодара научат делать украшения для дома

Лента новостей

Между Краснодаром и Новороссийском пять дней не будут ходить пригородные электрички. Что случилось?
Вчера, 14:35
Между Краснодаром и Новороссийском пять дней не будут ходить пригородные электрички. Что случилось?
Парковок — больше чем квартир, велодорожки, боксы для колясок
Вчера, 12:35 Реклама
Парковок — больше чем квартир, велодорожки, боксы для колясок
Каким будет «Моно квартал» в краснодарском поселке Березовом
Разлив нефти в Черном море: главное
Сегодня, 12:26
Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе

Реклама на сайте