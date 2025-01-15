Где в Краснодаре, Новороссийске и Сочи пройдут крещенские купания

14 января пресс-служба Кубанской митрополии опубликовала список 12 мест в Краснодаре, где организуют купания. Они пройдут 18 и 19 января, когда православные отмечают Крещение Господне или Святое Богоявление. Мужчинам рекомендуют окунаться в воду в рубашках, а женщинам — в платьях. Делимся списком адресов.

Узнать, в какое время запланировано проведение служб в других храмах и в какие часы освящают воду, можно здесь.



Пресс-служба мэрии Новороссийска также назвала места, где пройдут крещенские омовения. Они будут работать с 22:00 18 января до 6:00 19 января.



Купание разрешат на:

центральном городском пляже;

пляже «Суджукская коса»;

пляже «Алексино»;

рекреационной зоне «Нептун»;

озере Абрау;

у источника «Святая ручка».

В Сочи 18 и 19 января подготовят 11 мест для ночных и дневных купаний. С полным списком можно ознакомиться здесь. Ночные омовения организуют на трех пляжах — «Чайка-1» в Адлере, «Маяк» в Сочи и «Багратион» в Лазаревском, а также в купелях на реках Чухукт в Катковой Щели и Куапсе в Мамедовой Щели.