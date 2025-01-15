Где в Краснодаре, Новороссийске и Сочи пройдут крещенские купания
Православные жители Краснодарского края 19 января отметят Крещение Господне. Рассказываем, где пройдут купания
14 января пресс-служба Кубанской митрополии опубликовала список 12 мест в Краснодаре, где организуют купания. Они пройдут 18 и 19 января, когда православные отмечают Крещение Господне или Святое Богоявление. Мужчинам рекомендуют окунаться в воду в рубашках, а женщинам — в платьях.
Делимся списком адресов.
- с 10:00 до 15:00 19 января на улице Старокубанской, 40/2 — берег озера Старая Кубань;
- с 16:00 до 00:00 18 января и с 7:00 до 19:00 19 января на улице Березанской, 89 — купель храма Архистратига Михаила.
- с 00.00 до 3:00 19 января в хуторе Ленина, на улице Пластунской, 25/1 — купель Свято-Георгиевского храма;
- с 02:00 до 14:00 19 января на улице Уральской, 210И — купель храма Святого Иоанна Крестителя;
- с 19:30 до 23:00 18 января и с 9:00 до 16:00 19 января на улице Сормовской, 126 — купель храма Святого Духа;
- с 11:00 до 17:00 19 января в районе улицы Парусной, берег озера в парке «Старая Кубань». В 10:30 19 января начнется Крестный ход.
- с 19:00 до 00:00 18 января и с 10:00 до 15:00 19 января на улице Средней, 84/1 — купель Свято-Никольского храма (р-н Немецкой деревни);
- с 11:00 до 17:00 19 января в поселке Краснодарском на улице Ивана Лотышева, 5 — купель на территории семейной базы отдыха «Бухта»;
- с 23:00 18 января в станице Елизаветинской на улице Винника, 40 — купель Свято-Покровского храма;
- до 17:00 19 января в поселке Рубероидного завода на улице Бойлерной, 78 — бассейн на территории храма в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»;
- с 10:00 до 12:00 19 яваря в хуторе Копанском на улице Березовой, 19 — купель храма Покрова Пресвятой Богородицы.
- с 10:30 до 16:00 19 января на улице Рождественская Набережная, 1 — берег реки Кубани у храма Рождества Христова. Крестный ход начнется в 10:20.
Узнать, в какое время запланировано проведение служб в других храмах и в какие часы освящают воду, можно здесь.
Пресс-служба мэрии Новороссийска также назвала места, где пройдут крещенские омовения. Они будут работать с 22:00 18 января до 6:00 19 января.
Купание разрешат на:
- центральном городском пляже;
- пляже «Суджукская коса»;
- пляже «Алексино»;
- рекреационной зоне «Нептун»;
- озере Абрау;
- у источника «Святая ручка».
В Сочи 18 и 19 января подготовят 11 мест для ночных и дневных купаний. С полным списком можно ознакомиться здесь. Ночные омовения организуют на трех пляжах — «Чайка-1» в Адлере, «Маяк» в Сочи и «Багратион» в Лазаревском, а также в купелях на реках Чухукт в Катковой Щели и Куапсе в Мамедовой Щели.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2024 года в сети появился эскиз храма в Юбилейном микрорайоне Краснодара.