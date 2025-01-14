Власти Краснодара обещают открыть к 1 сентября семь новых школ. Где они находятся?

В 2025 году в Краснодаре планируют открыть семь новых школ, два учебных блока и 18 детских садов

14 января глава Краснодара Евгений Наумов сообщил , что к 1 сентября в краевой столице откроют семь школ.

В четвертой четверти текущего учебного года откроются два учебных блока — в поселке Лазурном (300 мест) и станице Елизаветинской (400 мест). Кроме того, в течение года в Краснодаре запустят 18 детских садов на 5 тыс. 30 мест. Сейчас заведения оснащают всем необходимым.



