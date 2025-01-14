Власти Краснодара обещают открыть к 1 сентября семь новых школ. Где они находятся?

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Резника, Юга.ру
    © Фото Евгения Резника, Юга.ру

В 2025 году в Краснодаре планируют открыть семь новых школ, два учебных блока и 18 детских садов

14 января глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что к 1 сентября в краевой столице откроют семь школ.

Учебные заведения находятся по следующим адресам:

  • пересечение улиц Красных Партизан и Азовской (1 тыс. 650 мест);
  • ЖК «Самолет» (1 тыс. 550 мест);
  • улица Героя Пешкова (1 тыс. 550 мест);
  • улица Командорская (1 ты. 875 мест);
  • улица Пономаренко (1 тыс. 550 мест);
  • станица Елизаветинская (1 тыс. 800 мест);
  • поселок Северный, проезд 1-й Кипарисовый (1 тыс. 100 мест).

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В четвертой четверти текущего учебного года откроются два учебных блока — в поселке Лазурном (300 мест) и станице Елизаветинской (400 мест). Кроме того, в течение года в Краснодаре запустят 18 детских садов на 5 тыс. 30 мест. Сейчас заведения оснащают всем необходимым. 

Как писали Юга.ру, в школах Краснодарского края включают классическую музыку вместо звонка.

Дети Инфраструктура Краснодар Строительство Школа Школьники

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Власти Краснодара обещают открыть к 1 сентября семь новых школ. Где они находятся?
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