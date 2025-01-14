Власти Краснодара обещают открыть к 1 сентября семь новых школ. Где они находятся?
В 2025 году в Краснодаре планируют открыть семь новых школ, два учебных блока и 18 детских садов
14 января глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что к 1 сентября в краевой столице откроют семь школ.
Учебные заведения находятся по следующим адресам:
- пересечение улиц Красных Партизан и Азовской (1 тыс. 650 мест);
- ЖК «Самолет» (1 тыс. 550 мест);
- улица Героя Пешкова (1 тыс. 550 мест);
- улица Командорская (1 ты. 875 мест);
- улица Пономаренко (1 тыс. 550 мест);
- станица Елизаветинская (1 тыс. 800 мест);
- поселок Северный, проезд 1-й Кипарисовый (1 тыс. 100 мест).
В четвертой четверти текущего учебного года откроются два учебных блока — в поселке Лазурном (300 мест) и станице Елизаветинской (400 мест). Кроме того, в течение года в Краснодаре запустят 18 детских садов на 5 тыс. 30 мест. Сейчас заведения оснащают всем необходимым.
Как писали Юга.ру, в школах Краснодарского края включают классическую музыку вместо звонка.
Сегодня, 12:35 РекламаПарковок — больше чем квартир, велодорожки, боксы для колясок
Каким будет «Моно квартал» в краснодарском поселке Березовом
Сегодня, 12:17Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе