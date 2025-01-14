Между Краснодаром и Новороссийском пять дней не будут ходить пригородные электрички. Что случилось?

Компания «Кубань Экспресс–Пригород» сообщила , что с 15 по 20 января на направлении Краснодар-1 — Новороссийск электрички будут ходить по сокращенному расписанию. Это связано с ремонтными работами на маршруте. Из Новороссийска пригородные поезда проследуют до конечной станции в Абинске, а из Краснодара — до станицы Ильской.

Помимо этого, с 15 по 20 января назначат дополнительные составы. Они будут курсировать между Абинском и Новороссийском, а также между станицей Ильской и Краснодаром.



На участке между станциями Ильская и Абинск электрички ходить не будут. Подробное расписание железнодорожного транспорта можно посмотреть здесь.



Отметим, что в эти дни в Новороссийск можно добраться на «Ласточке», следующей из аэропорта Сочи. Также в город будет ходить электричка из Владикавказа с остановками в Минеральных Водах, Армавире, Усть-Лабинске и Краснодаре.