Между Краснодаром и Новороссийском пять дней не будут ходить пригородные электрички. Что случилось?

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Электрички между Краснодаром и Новороссийском будут ездить по сокращенному расписанию. Узнали, какие поезда остались на маршруте

Компания «Кубань Экспресс–Пригород» сообщила, что с 15 по 20 января на направлении Краснодар-1 — Новороссийск электрички будут ходить по сокращенному расписанию. Это связано с ремонтными работами на маршруте.

Из Новороссийска пригородные поезда проследуют до конечной станции в Абинске, а из Краснодара — до станицы Ильской.

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Помимо этого, с 15 по 20 января назначат дополнительные составы. Они будут курсировать между Абинском и Новороссийском, а также между станицей Ильской и Краснодаром.

На участке между станциями Ильская и Абинск электрички ходить не будут. Подробное расписание железнодорожного транспорта можно посмотреть здесь.

Отметим, что в эти дни в Новороссийск можно добраться на «Ласточке», следующей из аэропорта Сочи. Также в город будет ходить электричка из Владикавказа с остановками в Минеральных Водах, Армавире, Усть-Лабинске и Краснодаре.

  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру
  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

Как писали Юга.ру, с 1 января в электричках Краснодарского края и Адыгеи выросли цены на проезд.

Абинский район Железная дорога Краснодар Новороссийск Поезда путешествия РЖД Северский район Транспорт

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