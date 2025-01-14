В Горячем Ключе на участке трассы М-4 «Дон» ввели реверсивное движение. Когда снимут ограничения?
Реверсивное движение ввели на 1398-м километре трассы возле станицы Пятигорской
14 января пресс-служба «Автодора» сообщила, что у станицы Пятигорской Горячего Ключа на 1398 км трассы М-4 «Дон» введут реверсивное движение со светофорным регулированием.
Это необходимо для проведения капитального ремонта моста.
Ремонт коллектора на Московской в Краснодаре:
«Просим быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Приносим извинения за временные неудобства», — отметили в компании.
В «Автодор» уточнили, что работы завершат к началу курортного сезона.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре Тургеневский мост будут ремонтировать 1,5 года.
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