В Горячем Ключе на участке трассы М-4 «Дон» ввели реверсивное движение. Когда снимут ограничения?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Реверсивное движение ввели на 1398-м километре трассы возле станицы Пятигорской

14 января пресс-служба «Автодора» сообщила, что у станицы Пятигорской Горячего Ключа на 1398 км трассы М-4 «Дон» введут реверсивное движение со светофорным регулированием.

Это необходимо для проведения капитального ремонта моста.

Ремонт коллектора на Московской в Краснодаре:

«Просим быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Приносим извинения за временные неудобства», — отметили в компании.

В «Автодор» уточнили, что работы завершат к началу курортного сезона.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Как писали Юга.ру, в Краснодаре Тургеневский мост будут ремонтировать 1,5 года.

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В Горячем Ключе на участке трассы М-4 «Дон» ввели реверсивное движение. Когда снимут ограничения?
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