В Горячем Ключе на участке трассы М-4 «Дон» ввели реверсивное движение. Когда снимут ограничения?

Реверсивное движение ввели на 1398-м километре трассы возле станицы Пятигорской

14 января пресс-служба «Автодора» сообщила, что у станицы Пятигорской Горячего Ключа на 1398 км трассы М-4 «Дон» введут реверсивное движение со светофорным регулированием.



Это необходимо для проведения капитального ремонта моста.

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«Просим быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Приносим извинения за временные неудобства», — отметили в компании.



В «Автодор» уточнили, что работы завершат к началу курортного сезона.

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