Расхламиться и дать новую жизнь вещам. В Краснодаре пройдет гаражная распродажа Hygge sale

Будут обмен растениями, бесплатная зона (вещи, книги, одежда, аксессуары), вешалки с товарами по 500 рублей, столы и рейлы для продажи вещей. Можно арендовать себе место для продажи: 100 рублей — одна вешалка для продажи одежды, 50 рублей — для мелочей, стол полностью — 1000 рублей, половина стола — 700 рублей.

«Будем ждать тебя на нашей гаражке, цель которой расхламиться и дать новую жизнь вещам. А еще подружиться, пообщаться и классно провести время», — приглашают организаторы.

Hygge sale пройдет с 13:00 до 18:00 по улице Тургенева, 14/1. Вход свободный.