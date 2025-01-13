Расхламиться и дать новую жизнь вещам. В Краснодаре пройдет гаражная распродажа Hygge sale

Краснодарский край

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  • © Фото Claire Abdo с сайта unsplash.com
    © Фото Claire Abdo с сайта unsplash.com

Краснодарцев приглашают на гаражную распродажу формата продавай/отдавай/меняй

Центр притяжения «Пятница» анонсировал на 18 января гаражную распродажу Hygge sale. Мероприятие предполагает формат продавай/отдавай/меняй.

Будут обмен растениями, бесплатная зона (вещи, книги, одежда, аксессуары), вешалки с товарами по 500 рублей, столы и рейлы для продажи вещей. Можно арендовать себе место для продажи: 100 рублей — одна вешалка для продажи одежды, 50 рублей — для мелочей, стол полностью — 1000 рублей, половина стола — 700 рублей.

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«Будем ждать тебя на нашей гаражке, цель которой расхламиться и дать новую жизнь вещам. А еще подружиться, пообщаться и классно провести время», — приглашают организаторы.

Hygge sale пройдет с 13:00 до 18:00 по улице Тургенева, 14/1. Вход свободный.

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