Дождь, мокрый снег и туман. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале рабочей недели

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в понедельник, 13 января, на Кубани будет облачно. Ночью, утром и днем в большинстве районов осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом и снега. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +4…-1 °С, днем 1-6 °С. В горах ночью +1…-4 °С, днем 0-5 °С.

На Черноморском побережье 13 января также облачно. Днем местами сильный дождь, в отдельных районах с мокрым снегом. Ветер 7-12 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 °С, днем 6-11 °С.