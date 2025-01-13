Дождь, мокрый снег и туман. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале рабочей недели
Синоптики рассказали о погоде на Кубани 13-15 января
Краснодарский ЦГМС сообщил, что в понедельник, 13 января, на Кубани будет облачно. Ночью, утром и днем в большинстве районов осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом и снега. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +4…-1 °С, днем 1-6 °С. В горах ночью +1…-4 °С, днем 0-5 °С.
На Черноморском побережье 13 января также облачно. Днем местами сильный дождь, в отдельных районах с мокрым снегом. Ветер 7-12 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 °С, днем 6-11 °С.
Март в январе:
14 и 15 января в регионе будет облачно с прояснениями. Местами прогнозируют осадки в виде дождя с мокрым снегом. Ветер 5-10 м/с, возможны порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °С, днем -2…3 °С. В горах ночью -2…- 7 °С, днем -0…-5 °С.
На Черноморском побережье облачно с прояснениями. Местами дождь, переходящий в мокрый снег и снег. Ветер 7-12 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…-2 °С, днем 2-7 °С.
Как писали Юга.ру, вероятность схода лавин в горны районах Краснодарского края и Адыгеи сохраняется до вечера 15 января.