Тысячи краснодарцев 13 января снова останутся без света. Делимся списком адресов
В Краснодаре 13 января отключат электроэнергию. Рассказываем, где
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 13 января в Краснодаре отключат электричество.
В Абхазии повысили тарифы на электроэнергию:
С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Кольцевая, 42-46;
- Лузана, 41, 44, 52, 53-55;
- Евдокимовская, 47;
- Выселковская, 36;
- Современная, 30;
- Третьяковская, 24, 33;
- 1-я Гвардейская, 36/а;
- Молодежная, 36-100, 37-95, 39/а, 150;
- Лесная, 1-39, 9, 32-90;
- Кубанская, 35;
- Зеленая, 2, 633;
- Розовая, 1-35, 2-32, 85;
- Новая, 33/10, 33/21, 33/27;
- Абрикосовая, 38-96, 43-101;
- Клубничная, 30-94, 33-97;
- Яблоневая, 18-82, 25-89;
- Майская, 55-113, 56-114;
- Юбилейная, 1-27, 2-26;
- Калинина, 1-15, 2-12;
- Кутузова, 1-7, 2-8, 16, 16/1, 2-30;
- Тимирязева, 1-21, 6-20, 46, 233-235, 234-240;
- Энтузиастов, 2-70, 13-77;
- Магистральная, 228-232, 229-331;
- Красная, 5;
- Народная, 25;
- Озерная, 11, 15-23, 24-56, 27-63, 41;
- Фурманова, 152-166;
- Шевченко, 115-131, 131/1, 133, 134, 136, 137, 148/2, 152/5, 168;
- Новороссийская, 84, 98/1;
- Дербентская, 1-13, 2-16;
- Ипподромная, 3-11, 19-47;
- Крупской, 2-22, 3-23;
- 1-й проезд Крупской, 1-11, 2-10
- Ипподромная, 15-17;
- МОПР, 20-30, 21-31, 35;
- Садовая, 30, 195-219, 223, 245;
- Гражданская, 16-18;
- проезд Серова, 1-10;
- Серова, 7-29, 8-22;
- Юннатов, 4-6, 5;
- Буденного, 356;
- Кавказская, 53;
- переулок Правды, 22;
- Березанская, 1-7, 2-12;
- Широкий переулок, 62-64;
- Казачья, 1-21, 4-16, 49-59, 56-78, 124-128;
- Длинная, 246-276, 248, 277-313, 278-316, 315-361.
Напомним, что в Краснодаре плановые отключения света продлятся до 30 января.
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