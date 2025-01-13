Тысячи краснодарцев 13 января снова останутся без света. Делимся списком адресов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 13 января отключат электроэнергию. Рассказываем, где

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 13 января в Краснодаре отключат электричество.

В Абхазии повысили тарифы на электроэнергию:

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • Кольцевая, 42-46;
  • Лузана, 41, 44, 52, 53-55;
  • Евдокимовская, 47;
  • Выселковская, 36;
  • Современная, 30;
  • Третьяковская, 24, 33;
  • 1-я Гвардейская, 36/а;
  • Молодежная, 36-100, 37-95, 39/а, 150;
  • Лесная, 1-39, 9, 32-90;
  • Кубанская, 35;
  • Зеленая, 2, 633;
  • Розовая, 1-35, 2-32, 85;
  • Новая, 33/10, 33/21, 33/27;
  • Абрикосовая, 38-96, 43-101;
  • Клубничная, 30-94, 33-97;
  • Яблоневая, 18-82, 25-89;
  • Майская, 55-113, 56-114;
  • Юбилейная, 1-27, 2-26;
  • Калинина, 1-15, 2-12;
  • Кутузова, 1-7, 2-8, 16, 16/1, 2-30;
  • Тимирязева, 1-21, 6-20, 46, 233-235, 234-240;
  • Энтузиастов, 2-70, 13-77;
  • Магистральная, 228-232, 229-331;
  • Красная, 5;
  • Народная, 25;
  • Озерная, 11, 15-23, 24-56, 27-63, 41;
  • Фурманова, 152-166;
  • Шевченко, 115-131, 131/1, 133, 134, 136, 137, 148/2, 152/5, 168;
  • Новороссийская, 84, 98/1;
  • Дербентская, 1-13, 2-16;
  • Ипподромная, 3-11, 19-47;
  • Крупской, 2-22, 3-23;
  • 1-й проезд Крупской, 1-11, 2-10
  • Ипподромная, 15-17;
  • МОПР, 20-30, 21-31, 35;
  • Садовая, 30, 195-219, 223, 245;
  • Гражданская, 16-18;
  • проезд Серова, 1-10;
  • Серова, 7-29, 8-22;
  • Юннатов, 4-6, 5;
  • Буденного, 356;
  • Кавказская, 53;
  • переулок Правды, 22;
  • Березанская, 1-7, 2-12;
  • Широкий переулок, 62-64;
  • Казачья, 1-21, 4-16, 49-59, 56-78, 124-128;
  • Длинная, 246-276, 248, 277-313, 278-316, 315-361.

Напомним, что в Краснодаре плановые отключения света продлятся до 30 января.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в 2025 году поднимут тарифы на ЖКХ. Узнать, какие и на сколько, можно здесь.

ЖКХ Краснодар Энергетика

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