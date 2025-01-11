В Анапе шестилетнему Макару Трегубову требуется дорогостоящее лечение. Рассказываем, как помочь

Макар родился раньше срока, весил чуть больше килограмма и почти не дышал. У него обнаружили двустороннюю пневмонию, тяжелую форму бронхолегочной дисплазии, поражение мозга. Полтора месяца он дышал с помощью аппарата ИВЛ, получал питание внутривенно. После его выхаживали в больнице, только в четыре месяца отпустили домой.



В год мальчику диагностировали ДЦП и назначили реабилитацию. Но в полтора года Макар перенес коклюш — из-за тяжелого течения болезни и проблем с легкими при каждом приступе кашля синел, дыхание останавливалось, врачи проводили реанимацию. С болезнью он справился, но в развитии произошел откат. К двум годам Макар даже не мог сидеть.



«От мам детей с подобным заболеванием я узнала о таганрогском центре восстановления. Благодаря применяемой там методике и упорным занятиям дома Макар научился сидеть, стоять, ходить с поддержкой», — поделилась мама мальчика Ольга Трегубова.



Интеллект у Макара сохранен, он учится читать, считает до ста, разучивает песни, любит слушать сказки. Однако мальчик плохо владеет правой рукой и ногой, так как мышцы этой стороны спазмированы.



Врачи рекомендуют ему постоянное лечение. Таганрогские специалисты ждут Макара на курс комплексной реабилитации.



«Мальчику необходимо восстановительное лечение. Мы займемся снижением спастики, увеличением числа активных движений в суставах, профилактикой контрактур», — рассказала невролог Центра здоровья в Таганроге Людмила Чёрикова.



Мама Макара одна воспитывает двоих сыновей. Она не может самостоятельно оплатить лечение. Всего требуется 181 280 рублей .



Как помочь Макару?

отправить пожертвование с банковской карты на сайте;

отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Макара Трегубова);

через СБП, отсканировав QR-код;

через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);

отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:

Благотворительный фонд «Русфонд»

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Макара Трегубова. Без НДС.