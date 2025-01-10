Жара или холода? Рассказываем о погоде в Краснодарском крае в выходные

Краснодарский ЦГМС сообщил , что на Кубани 11-12 января ожидается переменная облачность. В начале выходных будет преимущественно без осадков, а в конце — дождь, вечером 12 января в отдельных районах с мокрым снегом. В воскресенье днем порывы ветра в Краснодарском крае могут достигать 14 м/с.

Температура воздуха ночью 11 и 12 января — 0-5 °С. Днем в субботу, 11 января, в регионе столбик термометра поднимется до 12 °С, а в южной половине — до 16 °С. В воскресенье, 12 января, днем будет 2-7 °С, местами 12 °С.



В горах ночью — от -3 °С до 2 °С. Днем 11 января — 3-8 °С, 12 января — 0-5 °С.



На Черноморском побережье также прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха 11 января ночью — 4-9 °С, днем — 9-14 °С. 12 января ночью — 2-7 °С, днем — 7-12 °С.



В Краснодаре в субботу днем воздух прогреется до 15 °С. В ночь на воскресенье температура опустится до 4 °С, а после потеплеет всего до 7 °С.