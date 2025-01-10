Жара или холода? Рассказываем о погоде в Краснодарском крае в выходные

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Узнали прогноз погоды на Кубани 11-12 января. На смену теплу придут ночные морозы

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 11-12 января ожидается переменная облачность. В начале выходных будет преимущественно без осадков, а в конце — дождь, вечером 12 января в отдельных районах с мокрым снегом. 

В воскресенье днем порывы ветра в Краснодарском крае могут достигать 14 м/с. 

Жители Краснодарского края смогут наблюдать противостояние Марса:

Температура воздуха ночью 11 и 12 января — 0-5 °С. Днем в субботу, 11 января, в регионе столбик термометра поднимется до 12 °С, а в южной половине — до 16 °С. В воскресенье, 12 января, днем будет 2-7 °С, местами 12 °С.

В горах ночью — от -3 °С до 2 °С. Днем 11 января — 3-8 °С, 12 января — 0-5 °С.

На Черноморском побережье также прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха 11 января ночью — 4-9 °С, днем — 9-14 °С. 12 января ночью — 2-7 °С, днем — 7-12 °С.

В Краснодаре в субботу днем воздух прогреется до 15 °С. В ночь на воскресенье температура опустится до 4 °С, а после потеплеет всего до 7 °С.

Как писали Юга.ру, 8 января в Краснодарском крае зафиксировали два температурных рекорда.

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Жара или холода? Рассказываем о погоде в Краснодарском крае в выходные
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