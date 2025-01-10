В Краснодаре 10 января сотни домов останутся без электричества
Плановые отключения света в Краснодаре продлятся до 30 января. Публикуем график
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 10 января в Краснодаре отключат электричество.
С 9:00 до 15:00 света не будет по адресам:
- 1 Мая, 71;
- Степная, 28-42;
- Керченская, 33-59, 42-64;
- Таманская, 57-83, 50-70;
- Адыгейская Набережная, 153-175, 211;
- Фурманова, 58-74, 25-41;
- Черноморский 1-й проезд, 23-51, 28-56.
В Краснодарском крае в 2025 году поднимут тарифы на ЖКХ:
А с 9:00 до 17:00 на улицах:
- Симферопольская, 55/1;
- Солнечная, 1-39, 47, 10-60;
- Пискижева, 24-32;
- Богданченко, 21-25, 35;
- Аксенова, 1-37;
- Осокина, 1-11;
- Савина, 1-11, 2-12;
- Власова, 7-19,10-20;
- Безуленко, 17;
- Едаменко, 2,10-14;
- Украинская 74-80, 89-107;
- Фадеева, 332;
- Седина, 52-64;
- Куренная, 46-64, 87-109;
- 1 Мая, 81-113, 388, 392/1;
- Суворова, 139-141, 130-134;
- Гагарина, 1, 18, 20-30, 17-31;
- Комсомольская, 12-76, 1-29;
- Школьная, 1-9, 11-15;
- Дорожная, 33-53;
- Зеленая, 1-25, 2-16;
- Яснополянская, 14-38, 27-45;
- Уссурийская, 16-24, 346-348, 21-23;
- Вологодская, 33-45, 32-46;
- Жлобы, 92-108;
- Дачная, 110-178, 31-49;
- Хрустальная, 1/1, 1/2, 1-14, 3-13;
- Мурманская, 2-12, 1-11
- Лучезарная, 2-36;
- Приазовская, 1-17, 2-20;
- проезд 3 Линия, 24-68, 17-63;
- Крымская, 33-39, 36-40
- Темрюкская, 26-40, 25-39;
- Вологодская, 44, 45;
- Геодезическая, 10-12;
- Оренбургская, 1-41, 2, 8-10, 11, 15-37;
- Профсоюзная, 1-11, 2-12;
- Аграрная, 1-11, 2-18;
- Пластуновская, 2/7
- Стеблиевская, 3-21, 2-20;
- Ивановская, 4-26, 15-37;
- Крыловская, 1-29, 8-28;
- Чепигинская, 1-23;
- Марьянская, 1-31;
- Незамаевская, 2-4;
- Мариупольская, 1, 6-12, 5-11, 20-34, 21-37;
- Семигорская, 10-24.
Отметим, что в Краснодаре плановые отключения света продлятся до 30 января. «Электросети Кубани» опубликовали новый график со списком адресов. Посмотреть его можно здесь.
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