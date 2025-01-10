В Краснодаре 10 января сотни домов останутся без электричества

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Плановые отключения света в Краснодаре продлятся до 30 января. Публикуем график

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 10 января в Краснодаре отключат электричество. 

С 9:00 до 15:00 света не будет по адресам:

  • 1 Мая, 71;
  • Степная, 28-42;
  • Керченская, 33-59, 42-64;
  • Таманская, 57-83, 50-70;
  • Адыгейская Набережная, 153-175, 211;
  • Фурманова, 58-74, 25-41;
  • Черноморский 1-й проезд, 23-51, 28-56.

В Краснодарском крае в 2025 году поднимут тарифы на ЖКХ:

А с 9:00 до 17:00 на улицах:

  • Симферопольская, 55/1;
  • Солнечная, 1-39, 47, 10-60;
  • Пискижева, 24-32;
  • Богданченко, 21-25, 35;
  • Аксенова, 1-37;
  • Осокина, 1-11;
  • Савина, 1-11, 2-12;
  • Власова, 7-19,10-20;
  • Безуленко, 17;
  • Едаменко, 2,10-14;
  • Украинская 74-80, 89-107;
  • Фадеева, 332;
  • Седина, 52-64;
  • Куренная, 46-64, 87-109;
  • 1 Мая, 81-113, 388, 392/1;
  • Суворова, 139-141, 130-134;
  • Гагарина, 1, 18, 20-30, 17-31;
  • Комсомольская, 12-76, 1-29;
  • Школьная, 1-9, 11-15;
  • Дорожная, 33-53;
  • Зеленая, 1-25, 2-16;
  • Яснополянская, 14-38, 27-45;
  • Уссурийская, 16-24, 346-348, 21-23;
  • Вологодская, 33-45, 32-46;
  • Жлобы, 92-108;
  • Дачная, 110-178, 31-49;
  • Хрустальная, 1/1, 1/2, 1-14, 3-13;
  • Мурманская, 2-12, 1-11
  • Лучезарная, 2-36;
  • Приазовская, 1-17, 2-20;
  • проезд 3 Линия, 24-68, 17-63;
  • Крымская, 33-39, 36-40
  • Темрюкская, 26-40, 25-39;
  • Вологодская, 44, 45;
  • Геодезическая, 10-12;
  • Оренбургская, 1-41, 2, 8-10, 11, 15-37;
  • Профсоюзная, 1-11, 2-12;
  • Аграрная, 1-11, 2-18;
  • Пластуновская, 2/7
  • Стеблиевская, 3-21, 2-20;
  • Ивановская, 4-26, 15-37;
  • Крыловская, 1-29, 8-28;
  • Чепигинская, 1-23;
  • Марьянская, 1-31;
  • Незамаевская, 2-4;
  • Мариупольская, 1, 6-12, 5-11, 20-34, 21-37;
  • Семигорская, 10-24.

Отметим, что в Краснодаре плановые отключения света продлятся до 30 января. «Электросети Кубани» опубликовали новый график со списком адресов. Посмотреть его можно здесь.

Как писали Юга.ру, с 1 января взносы на капремонт в Краснодарском крае выросли с 9,47 до 11,47 рубля за квадратный метр.

Город ЖКХ Краснодар общество Энергетика

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