В Краснодаре 10 января сотни домов останутся без электричества

Плановые отключения света в Краснодаре продлятся до 30 января. Публикуем график

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 10 января в Краснодаре отключат электричество.



С 9:00 до 15:00 света не будет по адресам: 1 Мая, 71;

Степная, 28-42;

Керченская, 33-59, 42-64;

Таманская, 57-83, 50-70;

Адыгейская Набережная, 153-175, 211;

Фурманова, 58-74, 25-41;

Черноморский 1-й проезд, 23-51, 28-56.

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А с 9:00 до 17:00 на улицах: Симферопольская, 55/1;

Солнечная, 1-39, 47, 10-60;

Пискижева, 24-32;

Богданченко, 21-25, 35;

Аксенова, 1-37;

Осокина, 1-11;

Савина, 1-11, 2-12;

Власова, 7-19,10-20;

Безуленко, 17;

Едаменко, 2,10-14;

Украинская 74-80, 89-107;

Фадеева, 332;

Седина, 52-64;

Куренная, 46-64, 87-109;

1 Мая, 81-113, 388, 392/1;

Суворова, 139-141, 130-134;

Гагарина, 1, 18, 20-30, 17-31;

Комсомольская, 12-76, 1-29;

Школьная, 1-9, 11-15;

Дорожная, 33-53;

Зеленая, 1-25, 2-16;

Яснополянская, 14-38, 27-45;

Уссурийская, 16-24, 346-348, 21-23;

Вологодская, 33-45, 32-46;

Жлобы, 92-108;

Дачная, 110-178, 31-49;

Хрустальная, 1/1, 1/2, 1-14, 3-13;

Мурманская, 2-12, 1-11

Лучезарная, 2-36;

Приазовская, 1-17, 2-20;

проезд 3 Линия, 24-68, 17-63;

Крымская, 33-39, 36-40

Темрюкская, 26-40, 25-39;

Вологодская, 44, 45;

Геодезическая, 10-12;

Оренбургская, 1-41, 2, 8-10, 11, 15-37;

Профсоюзная, 1-11, 2-12;

Аграрная, 1-11, 2-18;

Пластуновская, 2/7

Стеблиевская, 3-21, 2-20;

Ивановская, 4-26, 15-37;

Крыловская, 1-29, 8-28;

Чепигинская, 1-23;

Марьянская, 1-31;

Незамаевская, 2-4;

Мариупольская, 1, 6-12, 5-11, 20-34, 21-37;

Семигорская, 10-24. Отметим, что в Краснодаре плановые отключения света продлятся до 30 января. «Электросети Кубани» опубликовали новый график со списком адресов. Посмотреть его можно здесь.