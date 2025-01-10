Курорт «Архыз» запустил бесплатный трансфер. Как часто будут курсировать автобусы?
На территории курорта «Архыз» начал курсировать бесплатный трансфер
8 января министерство туризма Карачаево-Черкесии сообщило, что на территории всесезонного курорта «Архыз» начал курсировать бесплатный трансфер с учетом вечернего катания.
Маршрут следования: поселок Архыз — Романтик — Лунная поляна — Романтик — поселок Архыз. Локации для посадки: поселок Архыз (улица Хубиева, 8, около почтового отделения); Романтик (остановка общественного транспорта); Лунная поляна (остановка общественного транспорта). Интервал отправления на каждой — 15 минут.
Читайте также:
График движения транспорта может меняться в зависимости от дорожных и погодных условий.
Напомним, время работы курорта «Архыз» по вечерам — с 18:00 до 22:00.
Как писали Юга.ру, на форуме в Карачаево-Черкесии представили план развития курорта «Архыз».