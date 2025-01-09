Март в январе. В Краснодарском крае зафиксировали два температурных рекорда

Метеоролог Евгений Тишковец сообщил в своем телеграм-канале, что 8 января в Краснодарском крае зафиксировали новые зимние рекорды тепла. В Приморско-Ахтарске воздух прогрелся до 13,3 °С, превысив показатель 1994 года (12,9 °С). В Армавире столбик термометра достиг 15,4 °С, побив рекорд 1963 года (13,7 °С).

Синоптик Михаил Леус рассказал, что температура воздуха на Кубани продолжит расти. Территория будет находиться под влиянием антициклона, который сохранит в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду. Это поможет активизировать дневной прогрев.



В Краснодаре 9 января температура воздуха достигла 17 °С. К вечеру похолодает до 8 °С. В пятницу, 10 января, днем тоже будет тепло — 12 °С.

В центре погоды «Фобос» пояснили, почему в европейской части России потеплело. Все дело в циклонической активности в Северном полушарии. Это привело к температурным аномалиям. Вместо морозов началась оттепель.

Над европейской частью России действуют несколько облачных вихрей, несущих с собой теплый Гольфстримский воздух. Синоптики предполагают, что именно поэтому температурный режим в регионе вошел в климатические рамки конца марта.