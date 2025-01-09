Новый вид мошенничества. Краснодарцев «приглашают» стать присяжными и угрожают при отказе

Полиция Краснодара предупредила о злоумышленниках, которые приглашают жителей поучаствовать в коллегии присяжных

8 января пресс-служба полиции Краснодара сообщила о новой схеме мошенничества. Злоумышленники стали «приглашать» жителей стать присяжными через мессенджеры и электронную почту. За неявку аферисты угрожают административной и уголовной ответственностью. Для того, чтобы отказаться от этой обязанности, они предлагают перейти по ссылке и указать причину. Она ведет на фишинговый сайт, где мошенники крадут личные данные или получают доступ к банковским аккаунтам.

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В полиции рассказали, что список кандидатов в присяжные формируют случайно через государственную систему «Выборы», а приглашение приходит официальным письмом по почте.



Гражданин может исключить себя из списка, отправив письменное уведомление.



В ведомстве напомнили, что отказ от участия в коллегии присяжных не влечет за собой никакой ответственности.