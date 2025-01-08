Деми Мур, Зои Салдана, Эдриен Броуди. Кто еще получил премию «Золотой глобус»?
5 января в отеле Beverly Hilton в Беверли Хиллс состоялась торжественная церемония вручения премии «Золотой глобус»
5 января состоялась церемония награждения премией «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2024 год.
Картина «Бруталист» получила статуэтки в номинациях «Лучший драматический фильм», «Лучшая мужская роль» (Эдриан Броуди) и «Лучший режиссер» (Брэйди Корбет). Также внимание жюри привлёк фильм «Эмилия Перес», получивший звания лучшего мюзикла/комедии и лучшего иностранного фильма.
Голливудская ассоциация иностранной прессы признала «Сегун» лучшим драматическим сериалом. Анна Саваи и Хироюки Санада, сыгравшие в нем главные роли, отмечены наградами за свои актерские работы. В категории комедийных сериалов победу одержал проект «Хитрости», а лучшим мини-сериалом стал «Олененок».
«Золотой глобус» за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле получила Деми Мур за главную роль в боди-хорроре «Субстанция».
Другие победители в области кино и телевидения:
- актриса в драме — Фернанда Торрес, «Я все еще здесь»;
- актер в мюзикле/комедии — Себастиан Стэн, «Другой человек».
- анимационный фильм — «Течение».
- актриса второго плана — Зои Салдана, «Эмилия Перес».
- актер второго плана — Киран Калкин, «Настоящая боль».
- сценарий — «Конклав», Питер Строгэн.
- оригинальный саундтрек — Трент Резнор и Аттикус Росс, «Претенденты».
- оригинальная песня — El Mal, «Эмилия Перес».
- кинематографическое и кассовое достижение — «Злая: Сказка о ведьме Запада».
- актриса в комедийном сериале — Джин Смарт, «Хитрости».
- актер в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт, «Медведь».
- актриса в телефильме, антологии или мини-сериале — Джоди Фостер, «Настоящий детектив: Страна ночи».
- актер в телефильме, антологии или мини-сериале — Колин Фаррелл, «Пингвин».
- актриса второго плана — Джессика Ганнинг, «Олененок».
- актер второго плана — Таданобу Асано, сериал «Сегун».
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