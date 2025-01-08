Деми Мур, Зои Салдана, Эдриен Броуди. Кто еще получил премию «Золотой глобус»?

5 января в отеле Beverly Hilton в Беверли Хиллс состоялась торжественная церемония вручения премии «Золотой глобус»

Картина «Бруталист» получила статуэтки в номинациях «Лучший драматический фильм», «Лучшая мужская роль» (Эдриан Броуди) и «Лучший режиссер» (Брэйди Корбет). Также внимание жюри привлёк фильм «Эмилия Перес», получивший звания лучшего мюзикла/комедии и лучшего иностранного фильма.

5 января состоялась церемония награждения премией «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2024 год.

Голливудская ассоциация иностранной прессы признала «Сегун» лучшим драматическим сериалом. Анна Саваи и Хироюки Санада, сыгравшие в нем главные роли, отмечены наградами за свои актерские работы. В категории комедийных сериалов победу одержал проект «Хитрости», а лучшим мини-сериалом стал «Олененок».

«Золотой глобус» за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле получила Деми Мур за главную роль в боди-хорроре «Субстанция».

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