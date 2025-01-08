Деми Мур, Зои Салдана, Эдриен Броуди. Кто еще получил премию «Золотой глобус»?

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  • Кадр из трейлера к фильму «Субстанция» © Скриншот видео с Rutube-канала «СубВидео»
    Кадр из трейлера к фильму «Субстанция» © Скриншот видео с Rutube-канала «СубВидео»

5 января в отеле Beverly Hilton в Беверли Хиллс состоялась торжественная церемония вручения премии «Золотой глобус»

5 января состоялась церемония награждения премией «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2024 год.

Картина «Бруталист» получила статуэтки в номинациях «Лучший драматический фильм», «Лучшая мужская роль» (Эдриан Броуди) и «Лучший режиссер» (Брэйди Корбет). Также внимание жюри привлёк фильм «Эмилия Перес», получивший звания лучшего мюзикла/комедии и лучшего иностранного фильма.

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Голливудская ассоциация иностранной прессы признала «Сегун» лучшим драматическим сериалом. Анна Саваи и Хироюки Санада, сыгравшие в нем главные роли, отмечены наградами за свои актерские работы. В категории комедийных сериалов победу одержал проект «Хитрости», а лучшим мини-сериалом стал «Олененок».

«Золотой глобус» за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле получила Деми Мур за главную роль в боди-хорроре «Субстанция».

Другие победители в области кино и телевидения:

  • актриса в драме — Фернанда Торрес, «Я все еще здесь»;
  • актер в мюзикле/комедии — Себастиан Стэн, «Другой человек».
  • анимационный фильм — «Течение».
  • актриса второго плана — Зои Салдана, «Эмилия Перес».
  • актер второго плана — Киран Калкин, «Настоящая боль».
  • сценарий — «Конклав», Питер Строгэн.
  • оригинальный саундтрек — Трент Резнор и Аттикус Росс, «Претенденты».
  • оригинальная песня — El Mal, «Эмилия Перес».
  • кинематографическое и кассовое достижение — «Злая: Сказка о ведьме Запада».
  • актриса в комедийном сериале — Джин Смарт, «Хитрости».
  • актер в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт, «Медведь».
  • актриса в телефильме, антологии или мини-сериале — Джоди Фостер, «Настоящий детектив: Страна ночи».
  • актер в телефильме, антологии или мини-сериале — Колин Фаррелл, «Пингвин».
  • актриса второго плана — Джессика Ганнинг, «Олененок».
  • актер второго плана — Таданобу Асано, сериал «Сегун».

Как писали Юга.ру, сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера». На широком экране в январе покажут балеты, спектакли, оперы и документальное кино. 

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