В Краснодаре полуторагодовалому Коле Жунтяеву требуется дорогостоящее лечение. Как ему помочь?

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru
    © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru

«Русфонд» начал сбор средств мальчику с ДЦП из Краснодара на курсовое лечение

Коля родился преждевременно, был очень слабым, не мог дышать. Его забрали в реанимацию. Первые семь недель жизни он был подключен к аппарату ИВЛ, ел через зонд.

Мальчик медленно набирал вес, из-за низкого гемоглобина ему делали переливания крови. При выписке невролог предупредила, что Коле потребуется постоянное наблюдение. В семь месяцев он не пытался перевернуться или сесть, ноги были в напряжении. В итоге врачи поставили мальчику ДЦП.

«Я бросила все силы на поиск врачей, которые помогли бы сыну. Массажи, лечебная физкультура, плавание, занятия с логопедом, войта-терапия. Сын уже пробует сидеть и стоять на четвереньках, у него стала разжиматься правая ладонь, он смеется, любит слушать музыку», — поделилась мама Коли Виктория Жунтяева.

Врачи рекомендуют продолжать активное лечение. Сейчас Колю готовы принять в краснодарском центре реабилитации.

«У Коли детский церебральный паралич, спастическая диплегия, двигательные нарушения, задержка психоречевого развития. Необходимо улучшить двигательные функции, активизировать эмоциональные реакции, мотивировать мальчика к игровой и познавательной деятельности», — рассказал невролог центра реабилитации и развития «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.

Семья Жунтяевых не может самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 175 615 рублей.

Как помочь Коле?

  • отправить пожертвование с банковской карты на сайте;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Коли Жунтяева);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Коли Жунтяева. Без НДС.

Ранее Юга.ру сообщали, как в Краснодаре детей с ДЦП учат разговаривать взглядом.

Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Здоровье Краснодар Медицина Русфонд

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В Краснодаре полуторагодовалому Коле Жунтяеву требуется дорогостоящее лечение. Как ему помочь?
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