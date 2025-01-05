В Краснодаре полуторагодовалому Коле Жунтяеву требуется дорогостоящее лечение. Как ему помочь?

Коля родился преждевременно, был очень слабым, не мог дышать. Его забрали в реанимацию. Первые семь недель жизни он был подключен к аппарату ИВЛ, ел через зонд.

Мальчик медленно набирал вес, из-за низкого гемоглобина ему делали переливания крови. При выписке невролог предупредила, что Коле потребуется постоянное наблюдение. В семь месяцев он не пытался перевернуться или сесть, ноги были в напряжении. В итоге врачи поставили мальчику ДЦП.

«Я бросила все силы на поиск врачей, которые помогли бы сыну. Массажи, лечебная физкультура, плавание, занятия с логопедом, войта-терапия. Сын уже пробует сидеть и стоять на четвереньках, у него стала разжиматься правая ладонь, он смеется, любит слушать музыку», — поделилась мама Коли Виктория Жунтяева.



Врачи рекомендуют продолжать активное лечение. Сейчас Колю готовы принять в краснодарском центре реабилитации.



«У Коли детский церебральный паралич, спастическая диплегия, двигательные нарушения, задержка психоречевого развития. Необходимо улучшить двигательные функции, активизировать эмоциональные реакции, мотивировать мальчика к игровой и познавательной деятельности», — рассказал невролог центра реабилитации и развития «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.

Семья Жунтяевых не может самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 175 615 рублей .



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