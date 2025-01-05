В Краснодаре полуторагодовалому Коле Жунтяеву требуется дорогостоящее лечение. Как ему помочь?
«Русфонд» начал сбор средств мальчику с ДЦП из Краснодара на курсовое лечение
Коля родился преждевременно, был очень слабым, не мог дышать. Его забрали в реанимацию. Первые семь недель жизни он был подключен к аппарату ИВЛ, ел через зонд.
Мальчик медленно набирал вес, из-за низкого гемоглобина ему делали переливания крови. При выписке невролог предупредила, что Коле потребуется постоянное наблюдение. В семь месяцев он не пытался перевернуться или сесть, ноги были в напряжении. В итоге врачи поставили мальчику ДЦП.
«Я бросила все силы на поиск врачей, которые помогли бы сыну. Массажи, лечебная физкультура, плавание, занятия с логопедом, войта-терапия. Сын уже пробует сидеть и стоять на четвереньках, у него стала разжиматься правая ладонь, он смеется, любит слушать музыку», — поделилась мама Коли Виктория Жунтяева.
Врачи рекомендуют продолжать активное лечение. Сейчас Колю готовы принять в краснодарском центре реабилитации.
«У Коли детский церебральный паралич, спастическая диплегия, двигательные нарушения, задержка психоречевого развития. Необходимо улучшить двигательные функции, активизировать эмоциональные реакции, мотивировать мальчика к игровой и познавательной деятельности», — рассказал невролог центра реабилитации и развития «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.
Семья Жунтяевых не может самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 175 615 рублей.
Как помочь Коле?
- отправить пожертвование с банковской карты на сайте;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Коли Жунтяева);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Коли Жунтяева. Без НДС.
Ранее Юга.ру сообщали, как в Краснодаре детей с ДЦП учат разговаривать взглядом.