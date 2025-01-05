В Краснодарском крае 5 января без света остались 55 тыс. жителей. Что случилось?

5 января оперштаб Краснодарского края сообщил об аварии на трансформаторной подстанции в Апшеронском районе. В связи с этим без электроэнергии остались Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения. Власти заявили, что авария произошла из-за короткого замыкания. Сроки ее устранения в оперштабе не уточнили.

В прокуратуре Краснодарского края рассказали, что без света остались около 55 тыс. человек. Ведомство организовало проверку.



В момент аварии жители Апшеронска заметили вспышки в небе. Кто-то подумал, что это северное сияние, а другие испугались инопланетян:



«Я в 1:40 встал, небо мерцало, телевизор моргал, микроволновка заглючила».



«Я видела, не спала. Но сразу поняла замыкание. Небо светилось».



«Это все ретроградный Меркурий».



«Подумали, что инопланетяне! На медпроме пожара видно не было, только зарево разноцветное».



«Так бахнуло, это точно замыкание?».

Очевидцы поделились кадрами происшествия в соцсетях.