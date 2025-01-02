В торговых центрах Краснодара и Ростова-на-Дону стало на 4% меньше посетителей

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

В 2024 году заметно снизилась посещаемость торговых центров Краснодара и Ростова-на-Дону

По итогам первых 11 месяцев 2024 года эксперты зафиксировали падение посещаемости торговых центров Краснодара и Ростова-на-Дону на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на исследование агентства Focus Technologies. При этом крупные ТЦ пострадали меньше — у них стало на 2% меньше посетителей, а у средних и малых ТЦ поток снизился на 5%.

Исследователи связывают такие цифры с тем, что в 2023 году была задана высокая базовая планка. Тогда показатели посещаемости скакнули за счет того, что в торговых центрах открывалось много новых магазинов на площадях, которые освободились после ухода с российского рынка иностранных брендов. «Этот эффект был усилен реализацией отложенного спроса после сберегательной модели поведения потребителей в 2022 г.», — считают в Focus Technologies.

Еще одним важным фактором сложившейся ситуации эксперты назвали «смещение спроса на онлайн-площадки».

Делая прогноз на 2025 год, авторы исследования утверждают, что «наблюдается постепенная стабилизация рынка и при сохранении текущих трендов можно ожидать, что далее отставание от показателей предыдущих периодов для аудитории ТЦ будет иметь тенденцию к сокращению».

Ранее мы писали о том, что в Ростове-на-Дону у городских властей забрали право выдавать разрешения на многоэтажное строительство.

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