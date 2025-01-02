Для желающих помочь на уборке мазута в Анапе создали телеграм-бота

Прием заявок от желающих стать волонтерами на работах по уборке мазута на морском побережье стал автоматизированным

Волонтеры, ранее запустившие телеграм-чат «Разлив нефти в Черном море» (103 тысячи участников на момент публикации новости), создали телеграм-бота, который принимает заявки от желающих помочь.

При подаче заявки вам предложат на выбор шесть областей волонтерской деятельности:

• очистка побережья;

• мониторинг побережья;

• отлов птиц;

• обработка и реабилитация птиц;

• оргработа в штабах;

• помощь знаниями.

Через некоторое время после того, как вы сделаете выбор, бот пришлет информацию о том, в какой точке побережья ваши умения наиболее востребованы в данный момент и к кому надо будет обратиться на месте.

Также сообщество волонтеров запустило телеграм-бота, который дает ответы на самые распространенные вопросы, связанные с разливом мазута в Керченском проливе.