Для желающих помочь на уборке мазута в Анапе создали телеграм-бота

Краснодарский край

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  • © Фото Полины Безверхой, Юга.ру
    © Фото Полины Безверхой, Юга.ру

Прием заявок от желающих стать волонтерами на работах по уборке мазута на морском побережье стал автоматизированным

Волонтеры, ранее запустившие телеграм-чат «Разлив нефти в Черном море» (103 тысячи участников на момент публикации новости), создали телеграм-бота, который принимает заявки от желающих помочь.

При подаче заявки вам предложат на выбор шесть областей волонтерской деятельности:
• очистка побережья;
• мониторинг побережья;
• отлов птиц;
• обработка и реабилитация птиц;
 • оргработа в штабах;
• помощь знаниями.

Через некоторое время после того, как вы сделаете выбор, бот пришлет информацию о том, в какой точке побережья ваши умения наиболее востребованы в данный момент и к кому надо будет обратиться на месте.

Также сообщество волонтеров запустило телеграм-бота, который дает ответы на самые распространенные вопросы, связанные с разливом мазута в Керченском проливе.

Ранее Юга.ру писали о том что покрытых мазутом птиц начали находить даже в Сочи, а общая протяженность загрязненного мазутом поебережья достигла 61 км.

Анапа Волонтеры Нефть Разлив нефти Темрюкский район Экология

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