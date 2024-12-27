Сценки, музыкальные номера и застолье. В краснодарском «Одном театре» пройдет новогодний «Голубой огонек»

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Краснодарцев приглашают на застольное музыкальное шоу «Пурга». Когда пройдут показы? (18+)

Пресс-служба «Одного театра» сообщила о подготовке премьеры — спектакля-концерта «Пурга». Проект оформлен в стиле съемок «Голубого огонька». 

«Зрители будут сидеть за столиками с бокалами игристого, а на сцене актеры театра будут разыгрывать сценки и выступать с музыкальными номерами. Команда спектакля обещает необычный взгляд на приевшиеся песни и полное отсутствие официоза», — рассказали в пресс-службе.

Артисты исполнят музыкальные номера по заявкам краснодарцев, которые они ранее собирали у прохожих в разных районах города. 

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Новогоднее шоу поставила режиссер, резидент московского независимого театра «Где я» Диана Шапиро. Ранее в «Одном театре» она представила иммерсивный спектакль-исследование «1/2 себя» о семейных отношениях. Постановка создана с помощью телеграм-бота.

«На нашем спектакле зрители смогут почувствовать себя участниками съемки «Голубого огонька». Но без дублей, без многочасовых ожиданий и искусственных улыбок по команде режиссера. У нас подготовлено много сюрпризов, классных песен, которые действительно хочется послушать, так что улыбки будут самые настоящие», — рассказала режиссер спектакля Диана Шапиро. 

В «огоньке» приняли участие актеры Алла Мосолова, Дарья Женихова, Артем Акатов, Мария Ступченко, Михаил Хмыз, Алексей Мосолов, Юлия Платонова, Денис Пиксаев, Анна Додока, Матвей Невзоров.

Спектакль-концерт «Пурга» покажут в фойе театра, зрительные места будут расположены вокруг столиков. Показы пройдут с 4 по 7 января. Билеты от 1000 рублей.

«Один театр» находится по улице Коммунаров, 268, литер В.

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