Сценки, музыкальные номера и застолье. В краснодарском «Одном театре» пройдет новогодний «Голубой огонек»

Пресс-служба «Одного театра» сообщила о подготовке премьеры — спектакля-концерта «Пурга». Проект оформлен в стиле съемок «Голубого огонька».

«Зрители будут сидеть за столиками с бокалами игристого, а на сцене актеры театра будут разыгрывать сценки и выступать с музыкальными номерами. Команда спектакля обещает необычный взгляд на приевшиеся песни и полное отсутствие официоза», — рассказали в пресс-службе.

Артисты исполнят музыкальные номера по заявкам краснодарцев, которые они ранее собирали у прохожих в разных районах города.