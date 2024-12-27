В центре Краснодара крупный пожар. Участок улицы Красной перекрыли, автобус №2Е изменил маршрут
На улице Красной, 67 в Краснодаре загорелось заведение. На месте работают пожарные
Днем 27 декабря в Краснодаре в районе улицы Красной, 67 произошел пожар. По этому адресу находятся сразу несколько заведений: гастропаб Bq125, бары Harats, Funky Food, Hopkins, Grey Bear и другие. Где именно вспыхнул огонь — неизвестно.
Видео с клубами дыма опубликовали местные паблики. На месте работают пожарные, стоят машины скорой помощи.
МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что загорелось здание общепита площадью 160 кв. метров. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают 18 единиц техники и 63 специалиста.
Дептранс Краснодара сообщил, что перекрыт участок улицы Красной от Чапаева до Карасунской. Автобус №2Е временно следует по улице Октябрьской.
Как писали Юга.ру, летом на том же квартале Красной произошел крупный пожар. Он повредил книжный «Чарли» и магазин растений «Ботанка».