Фэнтези, мелодрама, ужасы. Какие фильмы выйдут в прокат в Краснодаре 1 января?

Фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+) снято по мотивам одноименной сказки Александра Волкова. Сюжет остался бе изменений — злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который унес Элли и ее собаку Тотошку в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, девочка вместе с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправится на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания.

В кинотеатрах Краснодара с 1 января будут показывать несколько новинок. Юга.ру изучили расписание.

Фэнтези «Финист. Первый богатырь» (6+) — о гордом и самоуверенном силаче Белогорья. Порой он даже отказывается от подвигов, если считает их скучными и неинтересными. Чтобы всех удивить, Финист отправится за новыми свершениями в непростое путешествие.

Комедийная мелодрама «Постучись в мою Тверь» (12+) рассказывает о городской фисе Алисе, которая приезжает в областную столицу, чтобы получить земельный участок на местной ферме. Сергей, известный своим скверным характером, не желает его отдавать. Девушка не собирает сдавать и собирается познать все прелести деревенской жизни.

В хорроре «Астрал. Кошмар в «Спринг Гарден» (18+) Со-хи после трагической гибели мужа переезжает в особняк, который хранит память о покойном. Женщина обнаруживает в доме фотографию незнакомки и решает ее найти. Но все, кто знал таинственную девушку, начинают умирать при загадочных обстоятельствах. Полиция подозревает Со-хи.

Хоррор «Синистер. Новые души» (18+) рассказывает про Эмму, которую преследуют призраки пропавших детей, по местной легенде заточенных в старую церковь. Она обращается за помощью к экстрасенсу Кэрол.