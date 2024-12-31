Фэнтези, мелодрама, ужасы. Какие фильмы выйдут в прокат в Краснодаре 1 января?

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Юга.ру посмотрели расписание краснодарский кинотеатров (18+)

В кинотеатрах Краснодара с 1 января будут показывать несколько новинок. Юга.ру изучили расписание.

Фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+) снято по мотивам одноименной сказки Александра Волкова. Сюжет остался бе изменений — злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который унес Элли и ее собаку Тотошку в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, девочка вместе с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправится на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания.

В фильме сыграли Юрий Колокольников, Светлана Ходченкова, пес породы джек-рассел-терьер Уджер. Главную роль героини Элли исполнила Екатерина Червова.

Читайте также:

Фэнтези «Финист. Первый богатырь» (6+) — о гордом и самоуверенном силаче Белогорья. Порой он даже отказывается от подвигов, если считает их скучными и неинтересными. Чтобы всех удивить, Финист отправится за новыми свершениями в непростое путешествие.

Комедийная мелодрама «Постучись в мою Тверь» (12+) рассказывает о городской фисе Алисе, которая приезжает в областную столицу, чтобы получить земельный участок на местной ферме. Сергей, известный своим скверным характером, не желает его отдавать. Девушка не собирает сдавать и собирается познать все прелести деревенской жизни.

В хорроре «Астрал. Кошмар в «Спринг Гарден» (18+) Со-хи после трагической гибели мужа переезжает в особняк, который хранит память о покойном. Женщина обнаруживает в доме фотографию незнакомки и решает ее найти. Но все, кто знал таинственную девушку, начинают умирать при загадочных обстоятельствах. Полиция подозревает Со-хи.

Хоррор «Синистер. Новые души» (18+) рассказывает про Эмму, которую преследуют призраки пропавших детей, по местной легенде заточенных в старую церковь. Она обращается за помощью к экстрасенсу Кэрол.

Как писали Юга.ру, Art Pictures Studio и кинокомпания «Водород» представили первый трейлер фильма «Буратино».

Афиша Кино Кинопрокат Новый год отдых Праздники Развлечения

Все материалы по теме:

Новости

Фэнтези, мелодрама, ужасы. Какие фильмы выйдут в прокат в Краснодаре 1 января?
Нуреев, Лазарев, Петров. В Краснодаре в январе пройдут «Волшебные вечера»
Краснодарский край в новогоднюю ночь накроет магнитная буря из-за сильных вспышек на Солнце
В Сочи стали находить мертвых птиц, покрытых мазутом
В Краснодарском крае протяженность загрязнения мазутом побережья увеличилась до 61 км
В Краснодаре из-за гололеда столкнулись 17 машин. Мэрию оштрафуют за нечищенные дороги

Лента новостей

Статистику — искажают, запреты — не работают, Кубань — русская Флорида
27 декабря, 17:05
Статистику — искажают, запреты — не работают, Кубань — русская Флорида
Большой разговор с независимым демографом Алексеем Ракшой
Разлив нефти в Черном море: главное
Сегодня, 11:34
Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе
Салатная экономия
26 декабря, 10:00 Реклама
Салатная экономия
Как бюджетно приготовить «Оливье», «Селедку под шубой» и «Крабовый»

Реклама на сайте