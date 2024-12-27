Спасенный из разорившегося сафари-парка медведь Винни переехал в Кавказский заповедник

Курорт Красная Поляна помог построить дом для медведя Винни Пуха в вольерном комплексе Кавказского заповедника «Лаура»

Предыстория. В 2023 году волонтеры Сочинского географического общества спасли бурого медведя по кличке Винни Пух, брошенного в разорившемся сафари-парке в селе Ахштырь Адлерского района Сочи. Почти 2 года медведь жил в большой временной клетке в районе села Монастырь под присмотром работников Сочинского географического общества.

«История бурого медведя по кличке Винни Пух достойна кинематографа. За свои 10 лет мишка, никогда не знавший свободы, побывал цирковым артистом. Но цирковой карьеры не сложилось. Тогда владельцы частного сафари-парка купили медведя и на несколько лет заточили в тесную клетку. В феврале 2023 года парк признали нерентабельным, дорогих животных владельцы распродали, а Винни остался в клетке — опасный хищник оказался невостребованным товаром», — рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника.

Большую роль в спасении животного сыграли волонтеры, экологи, неравнодушные сочинцы и давний партнер Кавказского заповедника — Курорта Красная Поляна, который выделил средства на строительство просторного вольера.

«Это сооружение с двойным ограждением, верхний край забора — с отрицательным уклоном. Смонтирована дополнительная мера безопасности — электроизгородь. Площадь вольера — более 300 метров, здесь оборудованы два запирающихся отсека для временного нахождения медведя при кормлении, техобслуживания и уборки вольера. На территории обустроили две берлоги, утепленные на зиму сеном, игровая горка, качели, есть даже ручей, в котором мишка может плескаться», — сообщил первый заместитель генерального директора Курорта Красная Поляна Сергей Глебов.

© Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

© Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

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Директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев решил забрать медведя в вольерный комплекс «Лаура» еще год назад. Но прежде нужно было построить для него подходящий вольер.

«Я 20 лет — за всю историю Вольерного комплекса «Лаура» — не принимал более серьезного решения. Медведь — опасный хищник, нам нужно было обеспечить безопасность и медведя, и главное — посетителей вольерного комплекса. Кроме того, строительство такого серьезного вольера требовало немалых расходов. Да и сам медведь — сильный и непредсказуемый хищник, которому требуется особый уход и условия содержания. И я благодарен генеральному директору Курорта Красная Поляна Павлу Валерьевичу Перову за то, что компания помогла построить вольер. Уверен, у Винни здесь будет самая комфортная и сытая жизнь», — поделился директор Кавказского заповедник Сергей Шевелев.

Переезд Винни из места передержки, где он был под опекой специалистов Сочинского географического общества, прошел без происшествий. На манипуляторе клетку по воздуху перенесли в вольер и открыли дверцу. Пока Винни осторожно перемещается по новым владениям, привыкает к новым запахам и звукам. Но, учитывая биографию животного, которое никогда не жило в дикой природе, адаптация пройдет быстро.

Появление бурого медведя в вольерном комплексе играет и важную эколого-просветительскую роль. Гости заповедника теперь могут понаблюдать за повадками дикого животного, лучше понять и запомнить правила взаимодействия с ним. Увидеть нового обитателя могут все посетители вольерного комплекса «Лаура». Вольер Винни расположен в секторе хищников.