Вышел трейлер фильма «Буратино» по мотивам сказки Толстого

Кадр из трейлера к фильму «Буратино» © Скриншот видео с Rutube-канала «ТОП Трейлеры»

Кадр из трейлера к фильму «Буратино» © Скриншот видео с Rutube-канала «ТОП Трейлеры»

Art Pictures Studio и кинокомпания «Водород» представили первый трейлер фильма «Буратино» (6+)

В сети появился дебютный тизер российского фильма «Буратино» по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Фильм рассказывает историю плотника папы Карло, который находит волшебный ключик, способный исполнять желания. Одинокий мастер загадывает ребенка. Его желание исполняется быстро и неожиданным способом — полено становится мальчиком.

Режиссерское кресло занял Игорь Волошин («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»). Главные роли исполнили Виталия Корниенко (Буратино) и Александр Яценко (папа Карло). Также в фильме снялись Анастасия Талызина (Мальвина), Степан Белозеров (Пьеро), Марк Эйдельштейн (Артемон), Александр Петров (Базилио), Виктория Исакова (Алиса), Рузиль Минекаев (Арлекин), Федор Бондарчук (Карабас Барабас) и Светлана Немоляева (Тортилла). В российский прокат фильм выйдет 1 января 2026 года.